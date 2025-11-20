“Nuestras conversaciones no se basan en su paradero”, dijo abogado de Marset

Judiciales

Montevideo Portal

El abogado de Sebastián Marset, Santiago Moratorio, brindó una extensa entrevista este jueves en el programa Esta boca es mía (Teledoce), en la que se refirió al vínculo que mantiene con el narcotraficante, además de la expareja de este último, Gianina García Troche, a quien también defiende.

En determinado pasaje, Moratorio fue consultado sobre si tiene conocimiento de dónde se encuentra Marset, requerido por Paraguay, Bolivia y Estados Unidos. “En ningún momento nuestras conversaciones se basan en el paradero, si allá es de noche o de día, si hace frío o calor. Es una conversación profesional entre abogado y cliente”, expresó.

Por otro lado, el abogado sostuvo que presencialmente estuvo con el narcotraficante en “una sola oportunidad, y es de público conocimiento”, en relación a la entrevista realizada por Patricia Martín en Santo y seña. “Antes de eso, tuvimos comunicaciones telefónicas”, sostuvo, y afirmó que “es fundamental la comunicación entre el abogado y su cliente. Así como es un derecho fundamental el secreto profesional, también lo es el velar y proteger esas comunicaciones”, agregó.

Sobre posibles escuchas de parte de la Justicia, Moratorio sostuvo que “no es ingenuo” y que hay “una gran posibilidad de que pase”. “Si ejercés y dignificás la profesión, [las conversaciones] se tienen que basar en la confianza y en la lealtad”, subrayó, y explicó que el trato se basa en conocer “acerca de los procesos judiciales”. “Podrán escuchar todo lo que quieran, pero nunca van a poder utilizarlas como evidencia en ningún proceso en ninguna parte del mundo”, agregó.

Con respecto a Gianina García, Moratorio se refirió a la extensión de la prisión preventiva para su defendida. “Lleva un año y siete meses de una prisión preventiva infundada, una persona que nunca cometió un delito, que no tienen evidencia alguna para incriminarla”, cuestionó. “¿Cuál es el delito de ser la pareja de alguien? ¿Cuál es el delito de vivir con alguien e ir a comer a un restaurante caro y que te pague tu pareja?”, sostuvo. En tal sentido, el abogado acotó que “están inventando y basándose en supuestos para alargar una prisión preventiva que, en definitiva, es una pena anticipada”.

“Se rompe el principio de inocencia, ya se rompió en la extradición el principio de legalidad, porque la quisieron imputar por tres delitos”, reafirmó, y dijo que García Troche “es una madre que está pasándola muy mal, está con una depresión grande, que no entiende, que está en una cárcel militar siendo civil, que está en un aislamiento. Si se hace un acuerdo abreviado de prisión de dos y tres años, y el resto lo pueda cumplir en domiciliaria, se firma”.

Montevideo Portal