“Nos vamos a hacer cargo de escuchar a la gente”: Cairo asumió como ministra de Vivienda

Política

Cecilia Cairo asumió este viernes como ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial en el asentamiento Campo Galusso, de la Unión. En su discurso, la dirigente del Movimiento de Participación Popular reivindicó a las mujeres e indicó cuáles serán los lineamientos de la cartera.

“Cuando hablamos de que todos tienen que oportunidad, es que todos tenemos que vivir en una casa; simple, pero una casa; tener derecho a trabajo, a salud, e ingresos que nos permitan vivir”, expresó la ministra.

Cairo, además, indicó que desde la cartera implementarán un sistema de huertas en las zonas. “Vamos a tener dificultades, vamos a ayudar a que la gente pueda comer, que es lo más importante”, afirmó.

Cairo celebró que en su asunción participaran diputados, senadores y “gente que ocupó el gobierno anterior”. “Les digo gracias, porque los proyectos siempre son colectivos. No hay iluminados, no hay. O se hace con la gente o no se hace y nosotros lo tenemos clarísimo”, afirmó.

“Nosotros vinimos a gobernar y nos vamos a hacer cargo de escuchar a la gente. Y si la gente cree que el camino es otro, vamos a ir con ellos y que nos la cobren. La prueba de estos cinco años es que ustedes me cuidaron, me arroparon, me quisieron, me dieron fuerza, aca hay de todos los barrios y a ustedes nos debemos”, dijo Cairo.