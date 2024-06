“Nos torturaron”: familia denuncia abuso policial en la puerta de su casa en San Carlos

Policiales

Una familia residente en la localidad de San Carlos emprenderá acciones judiciales contra el Ministerio del Interior por los hechos ocurridos durante y después de una operación de control de documentación.

Lucas González, uno de los denunciantes, narró a la emisora FM Gente su versión de los hechos, ocurridos el pasado viernes.

El hombre refirió que su hermano se encontraba con su moto en la puerta de la casa de la familia cuando arribó al lugar un patrullero. Del vehículo descendieron tres efectivos y solicitaron que se les mostrara la documentación de la moto, algo a lo que accedió.

Luego, según González, él mismo y otros miembros de la familia salieron a la puerta a pedir a los agentes que también se identificaran y explicaran lo que sucedía, ya que su hermano y la moto se encontraban en el escalón de acceso de la casa, y no en la vía pública.

“Visualizamos por la cámara de seguridad que un patrullero está frente a mi domicilio, nunca le dio la voz de alto a mi hermano, pidieron documentación y se les entregó, la policía femenina me amenazó que íbamos a ser llevados a la comisaría detenidos. Empieza un forcejeo con el policía, la femenina solicita prioridad, antes de llegar otro patrullero el policía me detiene y me tira al piso y si no es por mi hermano que lo aparta me mata de la patada que me daba en la cabeza”, refirió el hombre.

“Toman a mi padre del cuello; lo estaban ahogando, no podía respirar. Mi hermana salió a pedir asistencia y se la negaron. Mi hermana los insultó por negarse a pedir asistencia, la toman del cuello en el piso y no podía respirar”, añadió.

“En ese momento, mi madre [quien padecería un trastorno psicológico] sale con un cuchillo a autolesionarse. Llega un móvil de investigaciones, nos decían que adentro nos iban a matar a palos. Lo único que les dijimos al verlos fue que se identificaran porque no sabíamos si eran policías o no”, prosiguió.

De acuerdo con el relato de González, tras el arresto la situación fue todavía peor.

“Dentro de la comisaría nos torturaban, nos pegaron en la cabeza, ponían la rodilla en la sien a pesar de perder mucha sangre... Todo eso pasó dentro de la comisaría”, aseguró.

“Previamente a eso, mi hermano perdió el conocimiento, mientras nos seguían pegando patadas. Estaban el comisario y el cabo. Pedíamos por favor que dejaran de pegarnos. Antes de llevarnos al hospital nos limpiaron la sangre y ponían los dedos en la nariz haciendo gritar de dolor. El médico le decía al policía qué quería que pusiera en el informe. No estuvimos nunca como detenidos, desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche, nos tomaron la declaración, pero no la llevaron a Fiscalía”, contó.

Finalmente, todos fueron puestos en libertad y fueron al hospital.

“El médico tratante dijo en la historia clínica que mi hermano se había peleado con otra persona, no con la policía”, denunció.

Ahora, la familia se dispone a presentar “dos causas, penal y civil, con la policía”.

“Mi madre tiene ansiedad crónica, se quiso autoeliminar en el momento. Nosotros vivimos desde hace diez años aquí. Todo comenzó por un pedido de documentos de una moto”, concluyó.