Política

“Nos sorprendieron a todos, pero no a Interior”: Cosse sobre túnel y robo en Ciudad Vieja

La presidenta en funciones, Carolina Cosse, se refirió al frustrado intento de robo a un banco en Ciudad Vieja, por el que hay unas diez personas detenidas y son investigadas por la Justicia de Uruguay.

“Nos sorprendieron a todos, pero no al Ministerio del Interior”, dijo la vicepresidenta de la República, quien detalló que la Policía investiga este caso desde agosto del 2025.

Desde Agro en Punta, en Maldonado, Cosse destacó “el trabajo profesional del Ministerio del Interior y de la policía en todas sus expresiones, atendiendo y vigilando este tema que fue descubierto por ellos”.

En esa línea, la presidenta en funciones dijo que estuvo en contacto con el ministro del Interior, Carlos Negro. “Hay que estar atentos siempre, y esto marca cómo las acciones contra la delincuencia tienen que ver con la respuesta, pero también con la prevención”, afirmó.

Cosse sostuvo que “prevenir y vigilar con antelación también forma parte de esa prevención”, por lo que el gobierno debe “estar preparado para descubrir las cosas antes de que sucedan”.

El Ministerio del Interior divulgó imágenes de cómo es el túnel que un grupo de delincuentes, entre los que había extranjeros, cavó con la intención de robar la sede central del Banco República en Ciudad Vieja.

La Policía sigue adelante con la investigación que empezó con tareas de inteligencia desde hace varios meses hasta llegar al pasado martes, cuando efectivos de la fuerza lograron detener a los delincuentes y frustrar el hurto.

En las imágenes que compartió el Ministerio del Interior, se ve cómo los delincuentes habían hecho los trabajos para instalar luz eléctrica, algo que, al momento de su arresto, todavía no habían activado.

Además, el túnel tiene 200 metros de largo y sobre el final los malhechores habían comenzado el siguiente paso de su plan. De acuerdo con lo que estima la Policía, en caso de que no se hubiera frustrado el hecho, entre este miércoles y jueves los ladrones habrían llegado a su objetivo.

Entre los datos que ha arrojado la investigación, se corroboró que tanto los ladrones paraguayos como brasileños son parte del Primer Comando Capital, que tiene origen en Brasil.

Si bien esta organización no opera activamente en Uruguay, según los registros de la división de Inteligencia, suelen cometer este tipo de hurtos y sacar el dinero del país para nutrir su operación en otros destinos.

Se prevé que los detenidos declaren este miércoles ante Fiscalía y sean imputados, mientras que la Policía sigue adelante con las actuaciones.