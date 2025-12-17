Política

“Nos putearon en todos los colores”: Antía en inauguración de nuevo WTC en Punta del Este

El exintendente de Maldonado Enrique Antía participó de la inauguración del World Trade Center de Punta del Este, una construcción que fue aprobada durante su gobierno y recordó las resistencias que hubo para que se concretara el proyecto.

“Nos putearon en todos los colores cuando aprobamos esto”, dijo el ingeniero agrónomo en rueda de prensa consignada por FM Gente. “Es la satisfacción de algo que habíamos soñado hace muchos años y que hoy se concreta para el desarrollo del departamento y para el futuro de Maldonado, que es por lo cual siempre trabajamos”, dijo Antía.

El exintendente afirmó que el nuevo proyecto aportará al futuro del departamento, así como a las familias, a los jóvenes que se instalan y al crecimiento de los residentes y ciudadanos de Maldonado.

“Esto es u camino de desarrollo. Hay cuatro o cinco años de gran trabajo para la felicidad de muchos y posicionamiento del departamento a nivel internacional”, sostuvo Antía.

El ingeniero agrónomo también contó que en el proceso de desarrollo del edificio hubo “varias reuniones”, en las que discutió “palmo a palmo, metro a metro, para que fuera un proyecto de calidad”. “La respuesta fue importante y va a jerarquizar a Punta del Este”, afirmó.

La inauguración del World Trade Center Punta del Este Free Zone, un moderno edificio de 27 pisos que albergará 25 empresas y generará más de 1400 puestos de trabajo, contó con la presencia del presidente de la República, Yamandú Orsi, y el intendente de Maldonado, Miguel Abella.

Durante el acto, el intendente Abella calificó al proyecto como un "logro anhelado y esperado", y recordó que su concreción llevó varios años desde su aprobación en el período anterior. “Es una gran oportunidad para jóvenes con formación y personas que están listas para capacitarse”, afirmó, destacando que la Intendencia de Maldonado “estará al lado del empresario para fomentar mano de obra local”.

Una zona franca estratégica

El gerente general de WTC, Ignacio Del, explicó que se trata de una zona franca de servicios, lo que significa que las empresas instaladas allí acceden a beneficios fiscales clave, siendo esta una de las principales atracciones para el desembarco de inversión extranjera. “El talento uruguayo termina de convencer a las compañías para instalarse”, agregó.

WTC Punta del Este ofrece espacios de oficina con diferentes formatos: desde unidades completamente equipadas hasta espacios rústicos que permiten a las empresas desarrollar su propio diseño interior. Se trata de una infraestructura de clase mundial, diseñada para integrar servicios, conectividad y proyección global.

Visión estratégica desde el Estado

El presidente Yamandú Orsi celebró el trabajo conjunto entre el sector público y privado, y agradeció a la administración local por el impulso del proyecto. “Punta del Este es mucho más que un destino turístico de sol y playa”, dijo, aludiendo al potencial de la ciudad como hub de innovación y negocios.

También participaron del evento el alcalde de Punta del Este, Javier Carballal, autoridades departamentales y representantes del sector empresarial.