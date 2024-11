“Nos jugamos mucho”: la frase de Lacalle en inauguración a 17 días del balotaje

Política

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y el ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, inauguraron este jueves un nuevo tramo de la ruta 15 en Lascano, donde a 17 días del balotaje dijo que los uruguayos se la “juegan mucho”.

Así, Lacalle Pou comenzó a despedirse de su rol como presidente y habló sobre el fin de su gobierno. “No nos habrán escuchado en estos cuatro años y algunos meses poner ninguna excusa, porque creo que eso es parte de la entrega o no hacerse cargo. Teníamos mil hojas de excusas, pero el rumbo estaba marcado desde el principio”, expresó el presidente.

Asimismo, dijo que “terminando el gobierno” aún queda “mucha cosa por hacer” y contó si está “conforme” o “satisfecho” con su gestión.

“Yo digo que no estoy conforme, que estoy satisfecho. Porque la conformidad no debería ser un término que usen los dirigentes políticos y los gobernantes, porque si se queda una persona con un problema, sin trabajo, sin salud, sin educación, el gobernante no puede quedar conforme; puede estar satisfecho con el rumbo”, dijo Lacalle Pou.

Si bien no se refirió al balotaje en el que Álvaro Delgado y Yamandú Orsi definirán quién será el nuevo presidente de los uruguayos porque durante su gestión fue “respetuoso a rajatabla con la Constitución”, el presidente recordó que “quedan 17 días para la elección”. “Nos jugamos mucho”, agregó.

“Les tengo que decir es que esos 114 días que faltan vamos a terminar como si fuera el primer día”, dijo el presidente.