“¡Nos imaginamos!” y “todo indica”: oposición criticó a Lubetkin por sus viajes a Italia

Montevideo Portal

Dirigentes de la oposición cuestionaron al ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, por la cantidad de días que estuvo en misión oficial en Italia.

Según informó el semanario Búsqueda, el jerarca estuvo al menos 160 días en Italia, lo que representa un 30% de sus jornadas destinadas a viajes oficiales. Además, entre marzo de 2025 y mayo de 2026, el canciller recibió US$ 80.511 en viáticos correspondientes a 48 días de viajes oficiales vinculados, entre otros destinos, a Roma. Asimismo, las autorizaciones emitidas establecieron un tope de US$ 168.222 para la compra de pasajes aéreos durante ese período.

Ante esto, el diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone dedicó una publicación en la red social X. “¿Vive en Italia? Ya tuvimos un ministro chileno, ahora parece que tenemos uno que vive en Italia”, dijo, recordando al exministro de Salud Jorge Venega, quien en el gobierno de José Mujica debió dejar su cargo al no tramitar su nacionalidad uruguaya.

Además, el legislador cabildante cuestionó: “Cobra una jubilación en Italia según su declaración jurada, su número de celular es italiano … todo indica”.

Por su parte, la senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi indicó: “¡Nos imaginamos! ¡Sobre todo con Italia!”.