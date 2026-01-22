Internacionales

“Nos dijeron que nos fuéramos lejos”: uruguayo filmó evacuación en museo parisino

Aldo Borba, uruguayo que se encuentra de viaje por Francia, se vio esta mañana envuelto en una dramática e inesperada situación.

“Nos acaban de sacar a todos del Museo de Orsay, vino la policía”, contó Borba hace minutos a Montevideo Portal.

El viajero dijo que no les dieron explicaciones y que, en el momento del hecho, “no hacía ni cinco minutos” que habían ingresado.

“Nos pidieron que saliéramos y nos alejáramos lo máximo posible”, contó Borba, quien se encuentra en Europa con su esposa para celebrar el octavo aniversario de su boda.

“Mi pareja habla francés y está tratando de averiguar algo”, explicó.

Video: Aldo Borba y Pedro Pohlmann



El museo en cuestión ocupa el antiguo edificio de la estación ferroviaria de Orsay y alberga la mayor colección de obras impresionistas del mundo, con obras maestras de la pintura y de la escultura.

Solo un mal momento



Tras algo más de una hora de espera, Aldo —y el resto de los turistas—fueron autorizados a ingresar al lugar

Esta mañana, trabajadores del museo llevaron a cabo una medida sindical en las instalaciones, razón por la que las autoridades convocaron a la policía y procedieron a la evacuación momentánea.



Afortunadamente, la posibilidad de un delito o un atentado quedó descartada.