“Nos dijeron que nos fuéramos lejos”: uruguayo filmó evacuación en museo parisino

Aldo Borba, uruguayo que se encuentra de viaje por Francia, se vio esta mañana envuelto en una dramática e inesperada situación.
“Nos acaban de sacar a todos del Museo de Orsay, vino la policía”, contó Borba hace minutos a Montevideo Portal.
El viajero dijo que no les dieron explicaciones y que, en el momento del hecho, “no hacía ni cinco minutos” que habían ingresado.
“Nos pidieron que saliéramos y nos alejáramos lo máximo posible”, contó Borba, quien se encuentra en Europa con su esposa para celebrar el octavo aniversario de su boda.
“Mi pareja habla francés y está tratando de averiguar algo”, explicó.
Video: Aldo Borba y Pedro Pohlmann
El museo en cuestión ocupa el antiguo edificio de la estación ferroviaria de Orsay y alberga la mayor colección de obras impresionistas del mundo, con obras maestras de la pintura y de la escultura.
Solo un mal momento
Tras algo más de una hora de espera, Aldo —y el resto de los turistas—fueron autorizados a ingresar al lugar
Esta mañana, trabajadores del museo llevaron a cabo una medida sindical en las instalaciones, razón por la que las autoridades convocaron a la policía y procedieron a la evacuación momentánea.
Afortunadamente, la posibilidad de un delito o un atentado quedó descartada.
Grève au Musée d'#Orsay.— Harold Bernat (@bernathoustra) January 22, 2026
Soutien aux travailleurs. #LeCafeAttendra #PayerLeTravail pic.twitter.com/BH3mJccUYg
