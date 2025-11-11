“Nos convierten en un cantegril”: polémica en San Carlos por refugio del Mides de 24 horas

Locales

La comunidad de vecinos del Centro de San Carlos, en Maldonado, se sorprendió al escuchar el nuevo anuncio del ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, sobre los lineamientos del quinquenio, que contemplan que 11 centros permanentes distribuidos en distintos puntos del territorio funcionen las 24 horas del día.

Uno de ellos está ubicado en la intersección de la avenida Jacinto Alvariza y Carlos Reyles, en pleno centro carolino, donde se encuentra ubicada la histórica Escuela Técnica y una zona comercial. En diálogo con Montevideo Portal, el director nacional de Protección Social, Daniel Gerhrard, explicó cómo funcionarán este tipo de refugios, que fue cuestionado por la población de San Carlos.

En esa línea, el jerarca explicó que los centros previstos para funcionar 24 horas tienen “un impacto muy positivo en el entorno”, porque todas las personas tienen una dinámica diferente y diferentes horarios.

“Nosotros entendemos y empatizamos con las preocupaciones, pero la realidad es tan dura y dolorosa que está ahí para todos y todas”, dijo Gerhrard. El director del Mides sostuvo que “las personas en situación de calle interpelan como sociedad estén durmiendo en un centro o en la intemperie”.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que personas con problemas de adicciones causen disturbios en las proximidades del centro, el jerarca señaló que “generan dificultades de convivencia, pero si las dejamos a la intemperie generan más”.

Rodrigo Santos, un comerciante de la zona, criticó la “cercanía” del centro del Ministerio de Desarrollo Social con la escuela y mostró su preocupación por cómo “puede afectar” la zona.

“Hay gente que está desconectada de la sociedad y va a estar acá. Tiene que ser una transición mucho más grande, en un lugar alejado del centro estudiantil. No son compatibles con lo que es un centro estudiantil o comercial con toda esta gente, que es un tema complicado. Tiene que ser en otro lugar para después tener una transición acorde a lo que ellos necesitan. ¿Cómo no hay una advertencia de que este no es el punto?”, criticó en rueda de prensa consignada por el periodista Kevin Rodríguez.

Por otro lado, otra vecina de la zona sostuvo que con la nueva implementación del centro en San Carlos —que antes funcionaba en una casa de la Armada Nacional— “van a volver a destruir a la ciudad otro poquito más”. “Nos han sacado todo y ahora nos convierten en un cantegril. Es insólito”, dijo la mujer.

Ante el reclamo, Gerhard argumentó que los centros que funcionarán 24 horas son más “robustos” y “de mejor calidad” que los que brindan contingencia en el marco del Plan Invierno. Además, el jerarca indicó que trabajarán técnicos sociales y cuidadores, que brindarán un abordaje más integral.

El director del Mides dijo que desde la cartera están “absolutamente abiertos a dialogar con los vecinos” sobre este tipo de acciones. “Nosotros queremos implicancia. Entonces, que a la gente no le resulte indiferente, a nosotros nos importa. Claro, muchas veces la implicancia es desde la molestia. Y nosotros estamos para para dialogar, para articular, para revisar”, expresó.

La mayoría de estos centros funcionarán las 24 horas del día desde el próximo 15 de noviembre.

El anuncio de Civila

Civila compareció el pasado lunes ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado para presentar los lineamientos del quinquenio y las asignaciones del Mides. Durante su exposición, destacó que uno de los ejes principales será la atención a personas en situación de calle, con nuevos centros, fondos adicionales y una estrategia nacional que se pondrá en marcha en 2026.

“Por primera vez, después del Plan Invierno, van a permanecer abiertos en el interior del país centros de recepción a personas en situación de calle, incluso en régimen de 24 horas”, anunció Civila. En total, serán 11 centros permanentes distribuidos en distintos puntos del territorio, que se sumarán a los dispositivos ya existentes en algunos departamentos.

El jerarca explicó que la decisión responde a una realidad “creciente” en todo el país y a la necesidad de dar una respuesta continua. “Este no es un problema estacional, es un problema permanente”, subrayó. En el caso de Montevideo, indicó que se mantendrá una respuesta de 24 horas durante todo el año, tras haber alcanzado casi 1.800 plazas utilizadas en los días posteriores al cese de la alerta por frío.

Según detalló, más de $ 400 millones del presupuesto se destinarán a políticas vinculadas a la situación de calle, incluyendo asistencia directa, prevención, acompañamiento social y atención en salud mental, con especial foco en personas con consumo problemático de drogas. También se fortalecerán los proyectos Puertas Abiertas y Comunidad de la Calle, que —según Civila— “han sido muy exitosos en el abordaje comunitario del problema”.

Estas medidas se integrarán a una Estrategia Nacional sobre Situación de Calle, que el ministerio viene elaborando desde mediados de año y que se presentará en noviembre. “Ya participaron más de 1.500 personas, entre ellas usuarios, técnicos, organizaciones sociales, académicos y vecinos. Nos permite tener una mirada más precisa sobre la realidad de cada departamento”, sostuvo.

Civila enfatizó que la estrategia también incluirá la atención a personas liberadas de la cárcel y a jóvenes egresados del sistema penal juvenil, en coordinación con el Instituto Nacional de la Juventud y la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado. “No se trata de una política de emergencia, sino de una respuesta estructural que involucra a todo el Estado”, afirmó.

Más allá del foco en la situación de calle, el ministro recordó que el presupuesto quinquenal del Mides contempla otras prioridades como un aumento del 50% de la bonocrianza, la creación de una prestación de higiene menstrual, la puesta en marcha del Instituto Nacional de la Discapacidad y la jerarquización del Sistema Nacional Integrado de Cuidados.

Consultado sobre los retrasos en los pagos a organizaciones de la sociedad civil, Civila reconoció que se trata de “un problema histórico” del ministerio y aseguró que varias situaciones “se resolverán esta semana”. Agregó que se trabaja en una “solución estructural” para evitar nuevas demoras.

Finalmente, destacó la necesidad de que el Estado recupere presencia territorial. “El repliegue de los servicios no ayuda; lo que ayuda es estar presente, con trabajo comunitario y articulado con las organizaciones sociales”, señaló. “Reducir la desigualdad es el gran flagelo que afecta a Uruguay”, concluyó.