“Ñoqui no soy”: extrabajador se encadenó en la Intendencia de Cerro Largo tras ser cesado

Pablo Hernández, extrabajador de la Intendencia de Cerro Largo, se encadenó en la puerta del edificio municipal este lunes con el fin de realizar una huelga de hambre para reclamar por salarios impagos y entender que su despido se dio por motivos políticos.

El cambio de mando en la comuna arachana viene siendo polémico y con acusaciones cruzadas entre la administración entrante y la saliente. El actual intendente, Christian Morel, había anunciado semanas atrás que iba a cesar a 300 funcionarios del rubro cero porque estaban “verdaderamente pasados”.

Hernández ejercía funciones en la Policía Municipal de Cerro Largo. “Hay archivos del señor Christian Morel diciendo que los municipales chicos y los de ONG durmieran tranquilos porque esos sueldos no los iba a tocar”, dijo en diálogo con Canal 12 de Melo.

“Él dijo en campaña política que iba a tocar los sueldos grandes —de $ 80.000 para arriba—, a los ñoquis, pero yo ñoqui no soy. El motivo de mi encadenamiento, primero que nada, es para que se me dé un causal de mi cese”, agregó.

El exfuncionario aseguró que la actual administración lo echó por “pertenecer a otra lista”. “Se me cesó por persecución política. Yo tengo un mensaje del señor Morel de cuando vine hace tres semanas a reclamar en el que me puso: ‘Pero vos los votaste’. Ahí él marcó que iba a venir por todos nosotros; esto lo hace por revanchismo”, denunció.

Hernández admitió haber votado a Morel como candidato a diputado en las últimas elecciones. “A mí me tildaron de loco. Yo lo voté a la diputación y no me da miedo decirlo; yo lo prefería de diputado en Montevideo y no en la intendencia para que pasara lo que está pasando ahora”, comentó.

Además, afirmó que próximamente le iniciará una demanda civil a Morel por “daños y perjuicios”. “Yo tengo dos créditos en el banco que no sé cómo pagarlos ahora. El banco no juega: te hipoteca, te persigue y te saca hasta los championes que tenés puestos. Eso es un daño y un perjuicio que me está causando”, sostuvo.

