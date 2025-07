“No voy a marcar yo la cancha”, dijo Delgado por autocrítica, y habló sobre abucheos

Política

El presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, reafirmó este martes que el debate por el proceso de autocrítica de las elecciones de 2024 “tiene que ser fraterno”, y que él será “el último” en hablar.

El excandidato presidencial también se refirió a los abucheos que recibió de parte de algunos integrantes de la Convención blanca al conocerse su triunfo y apuntó a que “nadie puede dudar” que fue el candidato más votado. “Nadie lo cuestionó. De hecho, todos los que competimos estábamos en el estrado dándonos un abrazo”, indicó.

“Yo soy el último que tiene que hablar en ese proceso” de autocrítica, dijo Delgado, que argumentó su posición durante una entrevista con Desayunos Informales (Canal 12).

“Voy a hablar último, porque lo que no puedo hacer yo es hacerme el distraído e inhibir cualquier expresión genuina del militante que quiera opinar. Con respeto, mirando para adelante y con espíritu constructivo. Veremos después en el directorio cuáles son los ámbitos. Está claro que no voy a marcar yo la cancha de por dónde tiene que ir el análisis del proceso electoral. Voy a estar en primera fila, pero voy a hablar último”, apuntó.

El presidente del Directorio también fue consultado sobre los abucheos que recibió en la Convención, y por la actitud que tomaron algunos convencionales de retirarse de la reunión una vez se supo que Delgado fue proclamado ganador.

“Sentí una cosa en el un momento, pero fue un instante”, señaló, y se refirió a que los abucheos partieron de un grupo de militantes que estaban ubicados al fondo del salón donde se reunió la Convención del Partido Nacional.

“No magnifiquemos en decir que fue la Convención. Con esto no podés mirar para el costado. Yo te voy a ser muy honesto: en realidad lo vi en la televisión, porque estaba justo al lado de las cámaras ese grupito de público que se fue en ese momento. Fue una anécdota. ¿Está bueno? No. Pero yo tengo que ir a escucharlos a esos también. Mi obligación es escuchar a todos, a los que me votaron y los que no me votaron”, afirmó.

