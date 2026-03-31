“No vamos a aflojar”: la inversión millonaria de OSE para paliar el déficit hídrico

Política

El presidente de OSE, Pablo Ferreri, dijo que las lluvias “de los últimos días han sido un alivio importante” para la situación de déficit hídrico que atraviesa el país. Sin embargo, en rueda de prensa consignada por Subrayado, el jerarca informó que la empresa estatal de aguas corrientes seguirá “bajo el esquema de emergencia hídrica”.

“No vamos a aflojar en absolutamente ninguna de las medidas. Vamos a seguir exhortando a la población a que haga un uso responsable y cuidadoso del agua”, dijo Ferreri y anunció dos proyectos de inversión millonaria para paliar este tipo de situaciones.

Días antes, en diálogo con Radio Monte Carlo, Ferreri había anunciado que OSE reconstruirá un dique en Belastiquí. La obra tendrá un costo de US$ 4 millones.

OSE también anunció otra obra el Lavalleja, que consiste en 8 kilómetros de tuberías de 250 milímetros que van desde una cantera de Ancap hasta el embalse Maggiolo.

“Va a permitir dar un backup de agua bruta para poder potabilizar y asegurar más días en lo que tiene que ver con la capacidad de agua disponible”, dijo Ferreri sobre la inversión de US$ 2 millones, que el Ministerio de Economía y Finanzas “no dudó un solo segundo en apoyarla”.