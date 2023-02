“No valoran la oportunidad”, dijo Perrone luego de que Lust se resistiera a dejar la banca

Política

El diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone hizo referencia a la salida de su par Eduardo Lust del partido. La noticia fue anunciada el pasado miércoles por el senador y líder cabildante, Guido Manini Ríos.

Algunos integrantes de Cabildo Abierto le pidieron a Lust que entregara su banca en la cámara baja, sin embargo, este se negó y aseguró que seguirá ocupando el cargo de diputado de forma “independiente” hasta formar un partido constitucional ambientalista.

Perrone sostuvo que llegó a “ser electo diputado” en su tercera elección. “Muchos kilómetros recorridos, duras competencias internas que me tocó perder. Cuando perdí, me fui en silencio, me recuperé y decidí volver. Algunos no valoran lo fácil que obtuvieron la banca y que alguien les dio la oportunidad”, posteó el legislador en su cuenta de Twitter.

Manini Ríos dijo a Montevideo Portal que él “personalmente” no le había pedido a Lust que dejara su lugar de diputado y consideró “entendible” que lo quisiera mantener, porque “lo va a necesitar” al momento de crear su corriente política.

Según pudo saber Montevideo Portal, quien le solicitó la banca a Lust fue el presidente del partido, Guillermo Domenech.

Cabildo Abierto emitió un comunicado este miércoles en el que fundamenta ese pedido y advierte: “Cada uno sabe lo que éticamente corresponde hacer”.

