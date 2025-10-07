Locales

“No vale el terror”: Puglia encabeza movilización en Punta del Este por ataque de Hamás

Montevideo Portal

El comunicador y cocinero Sergio Puglia encabezará este martes, como orador principal, un evento en conmemoración del ataque terrorista perpetrado por el grupo Hamás en territorio israelí el 7 de octubre de 2023, en Los Dedos de Punta del Este.

La actividad, organizada por la Comunidad Judía del balneario fernandino (Cepemu), propone un encuentro bajo el título “Por la liberación de los rehenes y por la paz, a dos años de la masacre terrorista”.

La convocatoria es para las 17:30 horas y, además de Puglia, se espera que acudan al evento varias personalidades de la comunidad judía y otras que no pertenecen a la comunidad, pero que acompañan. Uno de los que confirmó su asistencia es el intendente de Maldonado, Miguel Abella.

En un audio, compartido por el medio local Cadena del Mar, Puglia conminó a las personas a asistir al evento.

“Este 7 de octubre tenemos que recordar. Nosotros tenemos que no perder absolutamente para nada la memoria. Construir, desde ese punto de vista, la conciencia de que no vale el terror y que directamente lo que hay que construir es un estadio de paz”, manifestó.

Según el cocinero, la convocatoria es para “recordar y tomar una posición, que se llama compromiso”.

Montevideo Portal