“No tiene legitimidad política” vs. “un papelón”: polémica en Senado por proyectos de ley

Se dio una polémica en el Palacio Legislativo este miércoles entre el oficialismo y la oposición, a una semana y media del comienzo oficial de la nueva legislatura.

En sesión extraordinaria, la Cámara de Senadores se reunió para tratar tres proyectos de ley: uno de promoción de empleo para personas con discapacidad y personas liberadas; otro sobre deudores en unidades reajustables del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) de la Agencia Nacional de Vivienda, y el último atañe a la regulación del trabajo desarrollado mediante plataformas digitales.

Los primeros dos serán remitidos a la Cámara de Diputados, mientras que el último irá al Poder Ejecutivo, ya que ya había sido aprobado por la Cámara baja.

Con este último el Frente Amplio (FA) tenía sus reclamos. “El proyecto fue cuestionado por el Instituto de Derecho del Trabajo de la Universidad. Además la OIT [Organización Internacional del Trabajo] está elaborando una norma internacional para estas nuevas formas de trabajo. A la vez establece criterios que claramente deben ser parte de la negociación colectiva. […] ¿A qué se debe el apuro?”, cuestionó el senador Eduardo Brenta a través de X.

En tal sentido, Brenta dijo en conversación con Montevideo Portal que la oposición no acompañaría ninguno de los tres proyectos.

Finalmente los legisladores de la oposición resolvieron retirarse de la sesión y no acompañaron ninguna de las iniciativas presentadas este miércoles. Daniel Caggiani argumentó que se trataba de proyectos que “no tienen aplicación inmediata”, sino que se van a aplicar en el próximo gobierno.

“Le dejan resuelto al gobierno entrante, con mayorías diferentes, elementos que no son compartidos en términos de forma y algunos por contenido. Creo que no es la forma”, criticó el senador frenteamplista, en rueda de prensa consignada por el periodista Leonardo Sarro.

Cuestionado respecto al proyecto del BHU en particular, acerca de qué pasaría en Diputados en caso de ser aprobado, Caggiani aseveró que la decisión de no acompañar es “la misma”. “Esta es una visión del FA en general de no legitimar con nuestra participación una decisión que no tiene legitimidad política”, puntualizó.

Los tres proyectos de ley en cuestión fueron aprobados en la Cámara de Senadores con votos del oficialismo, según confirmó a Montevideo Portal la senadora nacionalista Graciela Bianchi, quien acotó que el planteo de los legisladores del Frente Amplio generó “un papelón”.

