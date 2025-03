“No tenemos derecho a fallar”: el Frente Amplio celebró los 54 años de su primer acto

Política

Militantes y dirigentes políticos del Frente Amplio (FA) se juntaron a celebrar este miércoles el 54º aniversario de su primer acto político.

El evento fue en la explanada de la Intendencia de Montevideo, donde los primeros protagonistas de la actividad fueron los tres candidatos de la coalición de izquierda para competir en las elecciones departamentales de mayo: Mario Bergara, Verónica Piñeiro y Salvador Schelotto.

Elegidos en orden aleatorio por concurso, Schelotto fue el primero en dar un discurso, en el que recordó la fecha de 1815 en la que “por primera vez flameó una bandera artiguista en la ciudad de Montevideo”. “Tuvieron que pasar más de 150 años para que esa bandera la levantara un artiguista del siglo XX, Líber Seregni”, añadió.

“Vamos por una nueva elección para el Frente en Montevideo. Somos el cambio en la continuidad y la continuidad en el cambio”, afirmó el candidato e indicó que el gobierno departamental está “parado en hombros de gigantes”, y refirió a los exdirigentes Tabaré Vázquez, Mariano Arana y Seregni.

Por último, Schelotto aseguró que el FA “va a ganar Montevideo”, pero no quiere “ganar por costumbre ni por rutina”, sino que “por convicción”.

“Somos, podemos y queremos ser mejores”, concluyó.

El segundo orador, Mario Bergara, repitió el final del discurso de Schelotto y apuntó a que el oficialismo ganará “por octava vez consecutiva porque es lo que necesita la gente”.

“Tan mal no lo hemos hecho. La ciudadanía nos va a seguir eligiendo porque hemos cambiado Montevideo. Es una ciudad y un departamento muy distinto del que había hace algunas décadas”, subrayó Bergara.

El candidato señaló que no solo apunta a la intendencia departamental, ya que además busca ganar los ocho municipios de la capital del país.

“Montevideo no quiere intendencias con irregularidades, corrupción y clientelismo político. Vamos a seguir gobernando con ética y transparencia, que nos enseñó Seregni hace 54 años”, finalizó el senador.

En su discurso, Bergara pausó para la llegada de Mujica, quien llegó acompañado de la exsenadora Lucía Topolansky.

La última de los tres candidatos frenteamplistas, Verónica Piñeiro, refirió a que el 1º de marzo “volvió la esperanza” con el cambio de gobierno.

“Esto fue producto de un trabajo político decidido que iniciamos cuando perdimos el gobierno en 2019. Demostramos que tenemos autocrítica, que aprendemos de nuestros errores y que somos capaces de tomar las decisiones necesarias para cambiar”, argumentó.

La vicepresidenta del partido insistió en que hay que “coronar el cambio de gobierno con un triunfo electoral en mayo”. “Tenemos que sumar la mayor cantidad de intendencias y municipios frenteamplistas en todo el Uruguay”, opinó.

“Montevideo seguirá siendo frenteamplista porque ya cambió y no querrá volver atrás”, destacó Piñeiro.

Luego de los discursos de los candidatos, se proyectó un reconocimiento al expresidente José Mujica, que padece un cáncer de esófago desde 2024 y afirmó este año que no se trataría más.

Por último, habló el presidente del partido, Fernando Pereira, quien dijo que el FA “llegó para cambiar” y que “Uruguay y Montevideo cambiaron para siempre con la llegada de Tabaré Vázquez al poder”.

“El Uruguay sigue teniendo una democracia sólida. Como sociedad y como país, seguimos con heridas abiertas que nos llenan de dolor y vergüenza. No olvidaremos a los que murieron ni a los que desaparecieron y seguiremos luchando para que se haga justicia y se sepa toda nuestra verdad”, dijo Pereira.

El frenteamplista habló con respecto a la Coalición Republicana y cómo “están buscando explicaciones de por qué perdieron”.

“Perdieron por un solo motivo: porque la mayoría de los uruguayos decidieron votar el mejor proyecto que tiene el país. No es admisible que nuestro país se llene de actos opacos o sencillamente de corrupción que nos indignan día a día”, refirió el presidente del Frente Amplio.

Pereira denunció que “ya no se puede gobernar dando cargos por votos, cambiando chapas, haciendo del clientelismo un agradecimiento de por vida” y que “hay que gobernar dándole oportunidad a todos los uruguayos”.

“No somos nadie para decir cuál es la situación judicial de Besozzi. Lo tendrá que laudar la justicia y la presunción de la inocencia, que es algo que defendemos para cada uno de los uruguayos, y no va a ser un acto electoral el que nos cambie el putno de vista”, refirió Pereira y opinó que “cuando las imputaciones son negativas, no vale hacer un show mediático para no hablar de los temas de fondo”.

Entre otros temas, Pereira habló con respecto al proyecto Neptuno, y denunció que “jamás el gobierno de Lacalle debió haber firmado un contrato que perjudica el ambiente”. “La planta de Casupá se va a hacer”, ratificó.

“El Uruguay que cuida, nos va a cuidar a todos. Somos conscientes que los desafíos son enormes, por eso, enorme va a ser nuestro compromiso para que los más infelices sean los más privilegiados”, concluyó Pereira y sintetizó: “No tenemos derecho a fallar”, enunció.