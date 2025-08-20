“No te pases de vivo”: interpelación a Ortuño se levantó tras cruce de Cervini con Perrone

Política

A las 07:11 horas de este miércoles terminó la interpelación al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, en la Cámara de Diputados, en una sesión que duró más de veinte horas y en la que el jerarca se fue sin el respaldo mayoritario sobre su exposición y explicaciones.

Aunque el titular del ministerio culminó su comparecencia sin una moción de respaldo, tampoco prosperó una alternativa que fue presentada por Identidad Soberana con el fin de cuestionar sus declaraciones, al obtener 49 votos a favor y 50 en contra.

Sin embargo, hubo una tercera moción presentada por Cabildo Abierto que, si bien no respaldaba las explicaciones de Ortuño, se emitió con el fin de exigirle al gobierno “iniciar cuanto antes” la construcción de una nueva planta potabilizadora de agua en el río Santa Lucía y “reafirmar el apoyo” a la construcción de la represa en Casupá.

Dicha resolución contó con el apoyo de la bancada frenteamplista, por lo que se logró su aprobación con sus 48 votos más los dos de Cabildo Abierto.

Finalmente, la sesión terminó de una forma abrupta tras un intercambio subido de tono entre el interpelante, el diputado colorado Walter Cervini, y el cabildante Álvaro Perrone mientras el también colorado Felipe Schipani se encontraba haciendo uso de la palabra.

En determinado momento de la sesión, Perrone aludió al fallecido exministro de Ambiente, el colorado Adrián Peña. Una vez que Schipani comenzó su alocución final, definió ese momento como una “chicana política que no corresponde”.

En ese momento, comenzó un intercambio verbal entre Cervini y el cabildante, que fue captado por una cámara de Telemundo (Canal 12). “¿Por qué pasaste el video de Manini?’”, le preguntó Perrone, a lo que el colorado contestó: “No te pases de vivo”.

“Yo aguanto tranquilo. ¿Pusiste a Manini en el video y se queja de que puse a Adrián Peña? Dale, no seas malo tampoco”, replicó el cabildante. Luego, se escucha al colorado decir que “estaba por salir”, a lo que Perrone le preguntó si era una “amenaza”.

En medio de ese intercambio, el presidente de la cámara, el frenteamplista Sebastián Valdomir, tuvo que llamar al orden por pedido de Schipani en dos ocasiones. A la tercera, decidió levantar la sesión.

