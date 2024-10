“No te llevo”: embarazada escrachó a chofer que la bajó en la lluvia por falta de cambio

Locales

Una joven salteña publicó en las últimas horas un video que se hizo rápidamente viral. En el registro, la mujer critica la actitud de un conductor de la línea 2 del transporte público de la capital del departamento, a quien acusa de obligarla a bajar del ómnibus por falta de cambio.

En la mañana de ayer, Ana Karen de Mattos Rodríguez concurrió al hospital local junto a su pequeña hija para hacerse un análisis de sangre. “No tomo nunca el bus, hoy lo tomé dado que no podía caminar por el tiempo y mi estado de salud”, explicó la joven, quien se encuentra embarazada y en ese momento estaba en ayunas como requisito para su estudio. Además, el día se presentaba lluvioso y poco indicado para caminar.

“Voy a pagar mi boleto y resulta que el chofer del bus de la Intendencia de Salto no tenía cambio de $500”, escribió la mujer, quien detalló que revisó su cartera en busca de cambio, pero no encontró lo suficiente.

Así las cosas, y cuando solo había recorrido dos cuadras desde el ascenso de la mujer, el chofer le comunicó que debía descender. “Me dice ‘bajate, no te voy a llevar, te faltan 15 pesos y yo cambio no tengo’. Le digo ‘¿En serio me vas a ser bajar con este día, con lo que está lloviendo y con la menor?’. Me dijo, ‘sí, bajate’”, narró la pasajera.

La mujer y su hija emprendieron entonces el camino de regreso a pie, y cuando estaban a punto de llegar a su casa se encontraron con el mismo bus tripulado también por el mismo chofer, que “ya había dado su vuelta” y reiniciado el recorrido.

“Lo paro, le pregunto el nombre, no me lo quiso dar. Ahí les dejo el video, que ya habla por sí solo”, añadió la joven.

“Seamos más seres humanos, que las vueltas de la vida nunca se saben. Hoy podrás estar trabajando de chofer para la Intendencia, mañana quizás vendiendo algo en la calle”, escribió.

“Llegué a mi domicilio empapada con una menor de edad y todo porque el bus no tenía cambio de $500”, expresó, para luego dirigirse de forma directa al trabajador en cuestión.

“Si ves esta publicación, quiero que sepas que llegué bien a mi casa, pero que podría no haber llegado”, cerró.