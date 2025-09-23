“No somos una fábrica trucha”: empresa fue mal incluida en la lista de quesos adulterados

Locales

Desde la semana pasada, varias marcas de quesos rallados fueron incluidas en una lista por empaquetar productos adulterados, cuyos ingredientes no están aprobados por el Registro Único Nacional de Alimentos, Empresas y Vehículos (Runaev).

En el departamento de Colonia, la noticia tuvo particular impacto porque la mayoría de las marcas que aparecen en esta lista son de empresas fundadas en localidades como Nueva Helvecia o Colonia Valdense.

Las intendencias de Canelones, Montevideo y Maldonado emitieron comunicados al respecto para alertar a la población sobre la existencia y circulación de estos productos, con el fin de que pudieran evitarlos, así como también a los locales comerciales para que los quitaran de la oferta.

Según informó Diario Helvecia y confirmó Montevideo Portal al hablar con un productor, la marca de quesos que posee fue incluida erróneamente en la lista de productos adulterados que publicó la comuna departamental de Maldonado.

“Lo que nosotros hacemos es queso de verdad. Estamos en el Runaev, tenemos habilitaciones y controles bromatológicos, y todos los análisis que nos han hecho dieron bien. No somos una fábrica trucha ni trabajamos en la clandestinidad”, indicó el hombre, que es responsable de una marca que finalmente fue quitada de la lista publicada por la Intendencia de Maldonado.

De acuerdo con su versión, en algunos lotes, tanto de queso rallado como el que es para sánguche, “el almidón superaba mínimamente el porcentaje permitido”. “El almidón no es otra cosa que fécula de maíz, algo que está autorizado y que se usa en muchísimos alimentos. No es dañino, no intoxica, no tiene nada que ver con esas mezclas que algunos fabrican en galpones clandestinos”, añadió el empresario.

El hombre vio disminuida las ventas, dado que varios proveedores decidieron cancelar pedidos al ver que los quesos no contaban con la aprobación de la comuna de Maldonado.

