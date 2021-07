Política

"No significa que está todo bien", dijo Lacalle sobre fin del límite al derecho de reunión

“Si algunos no se comportan así, toda la sociedad deja de disfrutar determinadas cosas”, dijo el mandatario en rueda de prensa.

El presidente Luis Lacalle Pou realizó una recorrida las instalaciones de Reducto, en la calle Vilardebó 1272, un centro de producción audiovisual que incluye estudios de filmación. Luego de la visita realizó una rueda de prensa donde fue consultado sobre varios asuntos.

En primer lugar, Lacalle anunció el apoyo económico en este año para el sector audiovisual para que puedan salir al mercado exterior para competir en las mismas condiciones con otros lugares del mundo. "Nosotros somos de los que creen que el que recupera al país son los uruguayos. Lo que un gobierno tiene que dar es posibilidades, cuando los recursos son escasos hay que optar y el gobierno en este caso le puso oreja y estimó que era pertinente", aseguró el mandatario.

Por su parte, el ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, contó que el apoyo del gobierno es una vez que se realiza el proyecto sobre los impuestos en los que se gasta. "Primero se gasta dinero y luego se devuelve. No es un subsidio, se gasta y después el Estado devuelve una parte y es una rueda que se va acelerando", indicó Paganini.

En otros asuntos, el presidente fue consultado por la definición del Ejecutivo de no pedir cuarentena obligatoria a uruguayos que vengan del exterior mientras esperan el resultado del segundo hisopado. Según Lacalle, la decisión fue discutida con el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, pero finalmente se optó por mantener lo dispuesto.

"Por suerte esto está avalado que con el status de vacunación en este caso es distinto a cuando ingresó la P.1. No estamos blindados, pero estamos en una situación mejor. Si estamos pensando en primavera (por una posible reapertura), sería un contrasentido pedir ahora la cuarentena, entre otras cosas, porque creemos que no es necesario por la situación el virus y la protección", aseguró.

Consultado sobre la no renovación del proyecto de la ley que permitía limitar el derecho de reunión, que permitía a la Policía a disolver las aglomeraciones tras la autorización de los Centros Coordinadores de Emergencias Departamentales (Cecoed), el presidente dijo que "eso no significa que está todo bien" e instó a "no bajar la guardia" para que poco a poco se puedan ir abriendo las diferentes actividades.

"Si algunos no se comportan así, toda la sociedad deja de disfrutar determinadas cosas. Con cuidado, con responsabilidad, vamos a poder seguir avanzando", aseguró.

En este sentido, Lacalle Pou dijo que actualmente "quedan pocas cosas por abrir" e informó que el gobierno está pensando en el regreso del fútbol del interior y luego los deportes profesionales de todo el país. Asimismo, sostuvo que el Poder Ejecutivo "tiene una linda oportunidad" para trabajar en la presencia de hinchas en canchas de fútbol y en los diferentes deportes. "Tenemos una linda oportunidad ahí", dijo.

Finalmente, el mandatario fue consultado sobre la posible baja del costo de los combustibles tras el descenso del precio del petróleo y del dólar. Contó que ni bien vio la noticia le envió un mensaje al ministro de Industria y a la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, comentándole la noticia.

"Veremos qué podemos hacer. Uno compra en determinado momento, no es que se compra todos los días. Esas son las excusas, la voluntad del gobierno es tener los combustibles más baratos, no cobrar combustible para tapar deudas del Estado. Vamos a ver, están estudiándolo, queremos dar una respuesta seria porque es un tema que nos preocupa y ocupa mucho", concluyó.

