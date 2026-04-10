“No se puede traerla al hombro”: Defensa trabaja en retirar lo construido en Cardama

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La ministra de Defensa, Sandra Lazo, se refirió en la tarde de este viernes a las construcciones de las patrullas oceánicas y aseguró que se estudia qué acciones tomar con las estructuras ya montadas en el astillero Cardama.

En el marco de la inauguración del centro estratégico para la operación de sistemas críticos del Cono Sur, la cual está ubicada en la Base de la Brigada Aérea n°1 de la Fuerza Aérea Uruguaya, la jerarca hizo mención al diferendo con Cardama.

En rueda de prensa, Lazo afirmó que desde el Ministerio de Defensa “se trabaja” para tomar una decisión con el objetivo de retirar la estructura ya construida por el astillero español.

“No es algo que podamos viajar y traerlo al hombro, entonces se trabaja en función de algunas posibilidades que se puedan hacer en el propio territorio de España”, explicó la ministra.

Esto se da tras un pedido de la empresa española, que pretende que la construcción sea retirada del lugar. “Por un lado está lo que ha solicitado el propio empresario, que querrá seguir trabajando y que eso salga de allí. Por otro lado, está efectivamente qué es lo que tenemos para traer”, agregó.

Este análisis del Ministerio de Defensa se da en medio de una investigación parlamentaria por la que una Comisión Investigadora indaga sobre el proceso de la compra de las dos lanchas realizadas por el Estado uruguayo en el gobierno de Luis Lacalle Pou.

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