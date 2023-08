“No se previó”: Heber coincidió en que el sistema falló en el crimen de Valentina Cancela

Policiales

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, se refirió este viernes al femicidio ocurrido en Maldonado, donde Valentina Cancela de 17 años fue asesinada por su exnovio de la misma edad, y lo calificó como un hecho “horrible” y afirmó que “es un espanto lo que sucedió”. En este sentido, coincidió con el fiscal del caso Jorge Vaz de que “el sistema falló”, aunque desmarcó a la policía de responsabilidades porque son “auxiliares de la Justicia”.

“No podemos determinar nosotros por nosotros mismos, la policía, pero nadie se quiere sacar resonsabilidad. Somos todos responsables, por lo menos desde el ñunto de vista del Estado y no de la sociedad en su conjunto de no haber previsto esta situación”, dijo en conferencia de prensa consignada por Subrayado.

“No se previó”, agregó, y detalló que hubo dos episodios anteriores, tal como informó Montevideo Portal el jueves.

“Tuvimos este episodio que es dramático en Maldonado. La policía actuó rápidamente y rápidamente pudieron encontrar la sospecha que ellos tenía, de que quien fue pareja de ella tuvo la responsabilidad e hicieron un interrogatorio hasta arrancar la confesión de que sí él era el autor de este horrible crimen. Creemos que tenemos que estar mucho más atentos a estas situaciones que quizás no se previeron en el momento”, señaló.

Heber afirmó que no puede realizar una investigación interna porque la policía no es quien dirime a quién ponerle tobillera y a quién no. “No podemos poner la tobillera porque querramos si no es con autorización judicial y no podemos darle custodia sin autorización judicial. El tema es la actuación y que se nos ordenó el señor juez”, señaló.

“Estamos hablando con el Poder Judicial en una mesa permanente para que los jueces determinen más uso de las tobilleras. A veces no es garantía para algunos, hay situaciones muy particulares donde se pide custodia. Las tobilleras están sobrando en el ministerio, hay 133 tobilleras que pagamos el arrendamiento y que no están siendo usadas. Asi que siu mañana un juez pides las tobilleras nosotros podemos instalarlas inmediatamente. Es para nosotros una gran herramienta para no distraer al personal que lo necesitamos patrullando las calles como para que para una persona tengamos un móvil y dos policias”, concluyó.