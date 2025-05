“No se hizo por Pepe, pero homenajeamos su legado”: Pacha Sánchez por campo en Florida

Política

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, publicó un hilo en su cuenta de X este jueves en referencia a la polémica compra de un campo de 4.400 hectáreas en el departamento de Florida, que provocó críticas y que desembocó en declaraciones cruzadas con relación a la situación del presidente del Instituto Nacional de Colonización (INC), Eduardo Viera, que admitió ser colono.

“En los últimos días se ha discutido sobre la compra realizada por el Instituto de Colonización. Primero cuestionaron la compra, luego el proceso y por último al presidente del Instituto”, comenzó Sánchez, que defendió la iniciativa y aclaró que el fortalecimiento del INC, y más precisamente en la lechería, era una promesa de campaña.

“Es una oferta atractiva y única por la magnitud y la zona, se encuentra al lado de dos colonias y en una zona de influencia de una cuenca lechera muy importante”, sostuvo.

Además, Sánchez se refirió a las críticas de la oposición en relación a la situación del inmueble adquirido. Pedro Bordaberry, senador del Partido Colorado, había mencionado que “1.000 de las 4.400 hectáreas son inundables” y que dentro del predio hay una “mansión de 17 habitaciones con piscina”. En este sentido, Sánchez afirmó: “Quisieron instalar que habíamos avanzado en la compra del campo sin estudios previos. Eso es mentira. Y todos los integrantes del Partido Nacional y Partido Colorado lo saben, porque tienen representación en el directorio del INC”.

Por otro lado, Sánchez defendió la situación de Eduardo Viera y sostuvo que desde la creación del INC han habido “integrantes de directorio que eran colonos” del Partido Nacional y del Partido Colorado y que “nunca se hizo uso del artículo 200”.

Por último, el referente del MPP se refirió a sus dichos el día del fallecimiento de José Mujica, cuando anunció en la puerta de la sede de la agrupación que como “parte de la siembra” y “en honor” a Mujica, el INC realizó la compra del campo en Florida. En tal sentido, Sánchez aclaró: “Esto no se hizo por Pepe, ni se pensó como homenaje a él, pero no hay dudas que al hacerlo estamos homenajeando su legado y su lucha”.