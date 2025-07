Política

“No sé hasta cuándo estamos dispuestos a no responder”: diputada se le plantó a Salle

Montevideo Portal

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles un proyecto de ley que declara el día 20 de noviembre de cada año como el Día Nacional de los Derechos de las Infancias y Adolescencias.

La sesión tuvo una polémica tras la intervención del diputado de Identidad Soberana, Gustavo Salle. “Desde mi punto de vista, que, claro, la mayoría de mis colegas dirán que es conspiranoico, no es tan inocente este proyecto de ley. Hay que estudiarlo muy en profundidad. Esto es agenda 2030 pura y dura”, comenzó el abogado.

Luego Salle dijo que el proyecto “en buena medida socava la institución familia” y, por tanto, “socava la Constitución”, y apuntó en particular a uno de los artículos, que plantea que “todas las actividades, formaciones y acciones celebradas en el contexto de la actual ley deberán ser diseñadas y ejecutadas con la participación directa de niñas, niños y adolescentes”.

“¿Por qué hay un interés tan grande de institucionalizar a los tres años y llevar a los niños al Estado a los 3 años? Cuando yo pienso que, a los 3 años, lo que querés es estar con tu familia. Y porque la Constitución de la República dice que los padres tienen la responsabilidad de la formación de los hijos, no el Estado. Es peligroso que la tenga el Estado”, recriminó Salle después, y de inmediato lanzó otra polémica frase que le valió una respuesta más tarde.

“Yo me acuerdo de que había un muchacho que era de otra época... Adolfo, que usaba un bigote un poco particular, que estaría muy de acuerdo con lo que sí promueven los que no son de Identidad Soberana. Que son los niños del Estado”, afirmó el legislador. Y agregó: “Ese tipo de ideología es la que nos quieren imponer, la que viene con estos proyectos de ley bastante inocuos en apariencia. Porque ¿saben lo que pasa? Hemos tenido leyes por las cuales un niño a los 13 años puede mutilarse”.

Según Salle, desde “la oligarquía internacional, desde la cleptocorporatocracia —y vamos a repetir la palabrita así les va quedando— no se quiere a la familia”. “No hay infancias: hay una etapa de la vida que es la infancia y punto. Y nosotros tenemos que estar preocupados para que nuestros niños lo que tengan sean familias”, dijo después. También habló de que “la embestida baguala de la oligarquía ha logrado destruir familias” y a continuación criticó a las ONG y las vinculó con el empresario George Soros.

Esto le valió que el presidente de la Cámara, Sebastián Valdomir, le dijera que estaba fuera de tema, y le solicitara centrarse en el punto del proyecto en debate. Ya sobre el final de su intervención, Salle remarcó que su voto sería negativo.

Luego del legislador de Identidad Soberana, pidió la palabra la frenteamplista Inés Cortés, quien discrepó con Salle.

“Es solamente para aclarar, porque no sé hasta cuándo estamos dispuestos como cuerpo a escuchar algunas cuestiones y no responderlas. Porque escuchamos el cuestionamiento de la educación formal en niños y niñas, lo cual me parece bastante grave”, dijo la diputada.

“Y algunos relatos me parece que hay que combatirlos con datos. Según los últimos datos del Sipiav [Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia], de las 9.000 situaciones de violencia constatadas por el Estado contra niños, niñas y adolescentes, el 90% fueron efectuadas en el seno de la familia. Es decir, no todas las familias cuidan”, agregó.

“Y obviamente todos quienes integramos este cuerpo creemos en la importancia de que haya una familia protectora y que los gurises se críen en una familia y que sean queridos y cuidados. Lo que no es cierto, y no lo podemos decir así al pasar, es que la familia es el mejor lugar en todos los contextos”, agregó.

Cortés sumó que “tristemente los datos y la realidad están diciendo otra cosa y, por eso, el Estado ha tenido que intervenir en muchísimas situaciones”.

“Hay cosas que no hay que dejarlas pasar y hay acusaciones que se hacen al boleo y desde un discurso casi pintoresco. Y estamos hablando de los derechos de las infancias y adolescencias. Me parece poco serio de este cuerpo admitir algunas cuestiones”, finalizó.

Montevideo Portal