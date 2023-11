“No sé cómo hacerlo”: el pedido de Graciela Bianchi para saber si unas fotos son trucadas

Política

La senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi compartió el lunes en cuenta de X (ex-Twitter) dos fotografías. En una aparece el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, junto al mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro. En la otra imagen están Maduro y el expresidente José Mujica.

En su posteo, la legisladora no realiza una crítica o un comentario sobre las figuras políticas, sino que hace un pedido a la comunidad: “Solicito que me ayuden: quiero saber si estas fotos son trucadas. De verdad no sé cómo hacerlo y seguro que entre mis seguidores me podrán ayudar”.

Solicito que me ayuden: quiero saber si éstas fotos son trucadas. De verdad no se como hacerlo y seguri que entre mis seguidores me podrán ayudar. pic.twitter.com/XteN2nwbUQ — Graciela Bianchi (@gbianchi404) November 7, 2023

Bianchi ya ha reproducido un par de imágenes que no son ciertas, por ejemplo la del presidente de Colombia, Gustavo Petro, junto al narcotraficante Pablo Escobar. También ha adjudicado frases a personas que niegan haberlas dicho, como en el caso del periodista y relator Víctor Hugo Morales, a quien la senadora asignó: “Los uruguayos no tienen agua para beber ni para diálisis”.

El comunicador debió salir a aclarar que no había pronunciado esas palabras y aseguró que “por supuesto es una fake news, una mentira más, una cosa absurda”.

