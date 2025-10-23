“No sabía la edad”: argumento de hombre en “relación marital” con niña de 11 años

Internacionales

Un hombre de 24 años fue arrestado el martes en la localidad de Matupá, en el estado brasileño de Mato Grosso. El sujeto es considerado sospechoso de delitos de violación de persona vulnerable.

Según informara el medio local Metrópoles, una llamada anónima alertó a la Policía sobre una posible relación de abuso entre un adulto y una niña de 11 años. La denuncia detallaba que la niña pasaba los fines de semana enteros en la casa del presunto abusador.

Cuando los agentes arribaron al lugar para confirmar la denuncia, encontraron al sujeto y a la niña almorzando juntos en el porche de la casa.

Curiosamente, el hombre admitió sin rodeos que mantenía una “relación marital”, con la menor, y arguyó que ignoraba la edad de su “novia”. Para mayor sorpresa de los uniformados, familiares del individuo confirmaron la relación, y también dijeron que desconocían la edad de la víctima.

Conducido ante la Justicia, el hombre quedó en prisión preventiva. Ahora las autoridades investigan el contexto familiar de la niña y cómo llegó a la situación en la que fue encontrada.