“No quisimos repetir errores del pasado”: Sabini sobre los motivos de la venta de M24

Política

Montevideo Portal

El senador del Movimiento de Participación Popular (MPP) del Frente Amplio Sebastián Sabini fue consultado acerca de la venta de la emisora M24 por parte de su sector y el despido de la totalidad de los trabajadores que desempeñaron tareas hasta noviembre.

Si bien la semana pasada el legislador dijo que para hablar sobre el tema había que hacerlo “con los dueños de la radio”, este miércoles dio más detalles sobre cómo fue el proceso y reconoció que hubo “errores”, sobre todo en el diálogo con los empleados.

“Uno tiene una ligazón sentimental con M24. Evidentemente, se cometieron errores en el diálogo con los trabajadores; me parece que no tiene sentido negarlo. Apostamos durante cinco años a tener un medio que no estaba llegando a cerrar las cuentas y fracasamos”, aseguró en una entrevista en el programa Arriba gente (Canal 10).

Sabini dijo que le “dolió muchísimo” la decisión y deseó que los trabajadores desvinculados “puedan conseguir dónde desarrollar su tarea profesional”. “El medio fue muy exitoso en términos comunicacionales, quedó en el top-3 o top-4 de los medios más escuchados, pero financieramente no se logró un equilibrio”, resaltó.

“No quisimos repetir errores del pasado: Mujica perdió la casa de su madre para poder hacerle frente a los reclamos laborales —de los trabajadores de CX 44 Radio Panamericana—. Se hizo un trabajo muy bueno desde lo profesional, de lo comunicacional y de poner una voz distinta y plural; es un momento triste para todos”, finalizó.

El pasado lunes, se llevó a cabo una nueva reunión tripartita entre la Dirección Nacional del Trabajo (Dinatra), la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) y Bonimar S.A. —empresa responsable de la emisora— para acordar cómo serían las desvinculaciones de los trabajadores.

Según consignó La Diaria, 12 trabajadores que facturaban mediante unipersonales o la cooperativa Cooparte lograron un “acuerdo transaccional” como forma de liquidación, con el objetivo de que sea “lo más parecido” a quienes estaban en planilla, que son 29; y cobrarán su salario hasta el 31 de diciembre y la liquidación de haberes por despido el 2 de enero.

Montevideo Portal