“No quiero ser mal pensado”: Abdala por “silencio” y “demora” sobre denuncia a Casablanca

Montevideo Portal

La denuncia contra la directora de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, Alejandra Casablanca, continúa aguardando una resolución de Presidencia, algo que generó inquietud en la oposición, precisamente en el diputado del Partido Nacional Pablo Abdala.

En noviembre de 2025, la jerarca fue denunciada por violencia laboral por cinco funcionarios. El abogado Juan Pablo dos Santos formuló la demanda, que relataba que había hechos de “violencia psicológica en el trabajo, acoso moral y hostigamiento”, que incluía “destratos, gritos, descalificaciones, hostilidad, presiones indebidas y actitudes amenazantes” de “forma constante y reiterada”.

En diciembre, la división de Salud Ocupacional de Presidencia elevó un informe que determinaba que la titular de la mencionada división aplicaba violencia contra los funcionarios de “forma constante y reiterada”. Tras esto, Casablanca pidió licencia médica en febrero y, hasta el momento, las autoridades no han tomado una decisión al respecto.

Abdala afirmó en diálogo con Montevideo Portal que le resulta “muy llamativa la demora” de Presidencia. “Estamos hablando no de una funcionaria cualquiera, sino de la responsable política de una unidad de la Presidencia de la República”, sostuvo.

Además, remarcó que hay “silencio por parte de la administración”, lo que le genera “preocupación”. “Está la intervención técnica de la Dirección de Salud Ocupacional, pero ese informe hace meses que el mando político cuenta con ellos. Sin embargo, no han tomado ninguna definición. Lo otro que me preocupa es precisamente que, desde el punto de vista político, no se ha emitido señal alguna”, agregó.

Por otro lado, señaló que la situación es “hasta paradójica, porque acontece en una repartición que se supone tiene por cometido promover los derechos humanos”.

El nacionalista cuestionó cuál es la actualidad de la secretaría, ya que a “los funcionarios denunciantes los han estado trasladando preventivamente”. “No quiero ser mal pensado, pero así como están planteadas las cosas, a todos se nos plantea la posibilidad de que aquí haya una decisión política de apañar, de encubrir, o de buscar una salida”, dijo.

Sobre medidas parlamentarias, Abdala aseguró que realizará un pedido de informes. “No estamos pensando en ninguna otra instancia”, agregó. Esto se debe a que funcionarios de la Presidencia deberán comparecer en los próximos meses en el Parlamento en una nueva Rendición de Cuentas, instancia que la oposición aprovechará para tratar esta “demora” tras la denuncia a Casablanca.