“¡No puedo respirar!”: condenada mujer que dejó a su novio morir en una maleta y lo filmó

Una mujer de Florida, Estados Unidos, fue declarada el pasado viernes culpable de asesinato en segundo grado por dejar morir a su novio en una maleta.

Los hechos ocurrieron en febrero de 2022, según informara The New York Times. Sarah Boone, de 47 años, dijo entonces que estaba bebiendo vino con Jorge Torres Jr., de 42 años, en su casa de Winter Park. Agregó que ambos estaban jugando a las escondidas, y durante ese juego él se metió voluntariamente en la maleta.

De acuerdo con el informe de los fiscales que investigaron el caso, Torres experimentó asfixia y murió dentro de la valija. A lo largo del juicio, se procuró establecer si todo había sido un accidente o si, por el contrario, hubo una conducta criminal en Boone.

El informe señala que la mujer cerró la cremallera de la maleta y luego grabó dos videos, que fueron utilizados como evidencia. En las filmaciones se aprecia cómo Torres repetía que no podía respirar y pedía salir. Durante el juicio, Boone afirmó que no tenía intención de matar a Torres y que había sido víctima de abuso por parte de él en el pasado, por lo que intentó justificar sus acciones como defensa propia.

In 2020, Sarah Boone zipped her boyfriend Jorge Torres in a suitcase and he died as a result. She is charged with second-degree murder. pic.twitter.com/gTpMoTWv8v