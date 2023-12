“No puedo estar feliz si mis hijos no están bien”, dijo Luis Lacalle Pou

Política

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, participó de la inauguración del proyecto Juntos en Río Branco, Cerro Largo, que proporcionará “construcción de soluciones habitacionales, la realización de obras de infraestructura y el mejoramiento barrial” a 24 familias, indicó Presidencia.

En tanto, Lacalle Pou habló a quienes recibirán un nuevo hogar y recordó: “Ha quedado demostrado que el individualismo no es la manera de conducirnos, que uno no puede ser feliz si el entorno no lo es. Yo no puedo estar feliz si mis hijos no están bien, no puedo estar feliz si mis padres no están bien. Después, los amigos, no puedo estar bien si mis amigos no están bien, y después, mis vecinos”.

El presidente dijo que el acceso a la vivienda “es lo más básico que cualquier persona necesita, que estos pichones [en referencia a los hijos de las familias elegidas] que andan en la vuelta se críen con condiciones dignas”, consideró.

Así, el mandatario recordó que el plan Juntos va más allá de “un tema habitacional”, por lo que, expresó, “no alcanza con tener un techo”: destacó también la importancia de “los valores”, “los principios” y “entender que acá hay una comunidad toda”.

De este modo, Lacalle Pou dijo a las familias que el hecho de que el barrio “esté lindo” depende de ellas y de la “inversión que se haga en el futuro”.

“Me parece que este esfuerzo, que, por supuesto es presupuestal, es económico, también es ese que no se ve: el emocional, el espiritual, el intelectual, el de la actitud”, dijo el mandatario.

“Cuídenlo mucho porque acá hubo gente que pagó impuestos, hubo un Estado que decidió y ustedes eran los que más lo necesitaban”, concluyó.