“No puedo creer que no tengan comprensión lectora”: Bianchi al gobierno por caso Danza

Política

Montevideo Portal

La senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi, se refirió este jueves a la situación del presidente de ASSE, Álvaro Danza, al caso Cardama y al tratamiento del Presupuesto Quinquenal que analiza la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado.

En relación con el informe que divulgará la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) —que evaluará si Danza cumple o no con lo dispuesto en el artículo 200 de la Constitución—, Bianchi aseguró: “¿Cuánto más íbamos a estar con una cosa que dos más dos son cuatro? Realmente hay autoridades de gobierno que no puedo creer que no tengan comprensión lectora, porque el artículo 200 de la Constitución de la República más claro no puede ser”.

La legisladora cuestionó que se mantenga en el cargo al titular de ASSE, al señalar que “este proceso le hace mucho daño al Estado y mucho daño a las autoridades”. Agregó: “A mí no me causa gracia estas cosas. No es que por ser oposición me parece bárbaro que hagan las cosas mal”.

Sobre los pasos que podría tomar Danza, Bianchi señaló que una posibilidad es que tome licencia o analice dejar sus actividades en el sector privado, algo que —indicó— deberá resolver el propio jerarca. En la misma línea, advirtió que existe una importante diferencia entre lo que percibe por su trabajo en instituciones privadas y el salario que cobra como presidente de ASSE, debido a que en el entre público percibe un salario de $ 130.000 mensuales. En ese sentido, afirmó que esta situación evidencia “un desajuste que debe ser aclarado y corregido” para asegurar el equilibrio en el ejercicio de la función pública.

Bianchi adelantó que, una vez que la Jutep publique su informe y Danza dé su respuesta, la coordinación de la coalición republicana evaluará si continúa con la interpelación a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, la cual fue aprobada en Diputados y estaría a cargo de Gerardo Sotelo.

La senadora también se refirió al caso Cardama, y cuestionó la postura del Ejecutivo. “Estoy convencida de que el presidente de la República [Yamandú Orsi] se equivocó, se dejó llevar mal por esos arrebatos que no sé de dónde vienen. Es un problema del Gobierno, porque se hizo una afirmación por parte del presidente que es rescindir un contrato, algo que no se puede hacer unilateralmente”, sostuvo.

Por otro lado, Bianchi informó que en la mañana de este jueves el Tribunal de lo Contencioso Administrativo compareció ante la Comisión de Presupuesto. Allí, el organismo solicitó un refuerzo de US$ 1 millón para gastos de funcionamiento. Además, la senadora destacó otro planteo del ente. “Otra cosa que pidieron, y quedamos muy tranquilos, es la equiparación de los sueldos de los miembros del Tribunal de Contencioso con los miembros de la Corte, que es absolutamente justo porque jerárquicamente tienen el mismo nivel”, sentenció.

Montevideo Portal