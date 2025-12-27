“No puede ser correcto”: contador dijo que anuncio de Orsi sobre el Fonasa “no es legal”

Política

En las últimas horas, se generó una polémica en el ámbito político a raíz de unas palabras que el presidente de la República, Yamandú Orsi, profesó en un intercambio informal con periodistas en la Torre Ejecutiva, acerca de que el gobierno haría cambios en el cálculo de la devolución de aportes al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) en 2026.

Según publicó Telemundo (Canal 12), el mandatario no precisó cuántas personas se verían afectadas por la modificación, pero aseguró que parte de esa devolución sería retenida por el Estado, como medida para paliar el déficit fiscal.

Si bien hasta el momento ningún jerarca del oficialismo dio su versión sobre el anuncio, el especialista en temas impositivos Gustavo Viñales, quien es investigador del Centro de Investigaciones Económicas (Cinve) y actuó como asesor en ocasiones puntuales de Orsi durante la campaña electoral, dio su punto de vista sobre este tema.

Según el contador, la información publicada “no puede ser correcta” porque hacer dichos cambios de esta manera “no es legal”. “La devolución es un crédito de la persona que fue retenida en demasía. El Fonasa es una contribución especial con tope máximo, de ahí surge el crédito. Se podrá modificar, por ley, pero no afecta el crédito actual”, escribió en su cuenta de X.

En otra publicación, Viñales señaló que el aporte al Fonasa “no es un impuesto”, sino una “contribución especial”. “Tiene un beneficio directo para quien aporta y tope máximo. Lo lógico es que a quien llega al tope no se le realicen más retenciones. Los autónomos sólo pagan hasta llegar al tope”, agregó.

Muchos dirigentes de la oposición criticaron en redes sociales el anuncio. El senador blanco Sebastián Da Silva habló de “expropiación”: “No es ajuste fiscal. El contribuyente al igual que el Estado debe de cumplir sus obligaciones. Quinto ajuste de Orsi: los tres impuestos, el tarifazo y esto ahora. Festejen, volvió el Frente Amplio”.

La senadora nacionalista Graciela Bianchi habló de “robo” y “delito”. “En el segundo gobierno de Vázquez lo intentaron, pero Astori se opuso. Lamento Oddone, cruzaste el Rubicón desde tu cómoda situación económica de ‘izquierda merluza’, porque para ‘caviar’ no llegas. Traidores del FA fundacional, porque a cambio de un cargo se someten a los populistas autócratas”, escribió en X.

En la misma línea que Viñales, el senador colorado Pedro Bordaberry señaló que, para poder implementar los cambios comentados por Orsi, se precisa una “ley tributaria”. “Sino, violaría el artículo 32 de la Constitución al ser expropiación. Desde el Partido Colorado y Vamos Uruguay no votaré nuevos impuestos y menos una ley de este tipo: confiscatoria e inconstitucional”, resaltó.

