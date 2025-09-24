“No puede ni moverse”: internada grave mujer cuyo pelo ardió en un restaurante

Internacionales

Una mujer de 54 años, identificada como Ângela Aparecida da Silva Aganette, sufrió graves quemaduras en un accidente que ocurrió el domingo en Belo Horizonte, Brasil.

Según informaron medios locales, el hecho ocurrió en el restaurante Varanda 1389, en el oeste de la ciudad.

Los registros de las cámaras del lugar muestran a Da Silva esperando para servirse en el buffet, cuando una súbita llamarada la alcanza desde atrás. El fuego surgió de una hornalla manipulada por un cocinero que usaba alcohol en gel, y que también sufrió lesiones.

Mulher é atingida por fogo ao se servir em restaurante de BH e fica com cabelo em chamas



??: Imagens cedidas ao BHAZ pic.twitter.com/xs0SGGn0pF — BHAZ (@portal_bhaz) September 22, 2025

El trabajador fue trasladado al Hospital São Geraldo, donde se lo asistió por dolor en los ojos. Sin embargo, la peor parte la llevó la clienta, quien fue ingresada en el Hospital João XXIII con quemaduras de consideración.

Tras recibir atención primaria y ser estabilizada, la mujer fue intervenida el martes para limpiar las heridas, retirar la piel muerta y evaluar la necesidad de nuevas cirugías o de injertos.

“No puede moverse ni siquiera para comer”, dijo Samuel Aganette, hijo de la víctima, en declaraciones recogidas por G1.

En un comunicado, el restaurante lamentó el incidente y afirmó que lo está investigando para reforzar los protocolos de seguridad. La empresa también indicó que está cooperando con las autoridades en la investigación policial del hecho.