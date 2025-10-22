“No puede interactuar”: vicecanciller informó sobre caso de uruguaya encontrada en Bolivia

Internacionales

Valeria Csukasi, subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, se refirió esta mañana al enigmático caso de Blanca Yeni Alonso Lema, la uruguaya de 34 años que fue encontrada en Bolivia.

Tal como informáramos, la mujer fue hallada en la localidad de Samaipata y en extrañas condiciones: no habla ni se comunica de manera alguna, y tampoco ingiere alimentos.

La situación se divulgó debido a una publicación en redes sociales de la uruguaya Franca Levin, quien viaja por el mundo. “Apareció en Samaipata en un estado de salud complicado; no come, ni habla, nadie sabe cómo llegó ni qué le pasó. Por favor, difundan”, pedía Levin.

Tras la viralización del caso, las autoridades uruguayas lograron localizar en nuestro país a la madre de la joven.

El caso fue tomado por las autoridades locales y comunicado a la representación diplomática uruguaya. “Tanto el consulado nuestro en Santa Cruz de la Sierra como la embajada en La Paz están al tanto, estaban haciendo un seguimiento cercano”, declaró este miércoles la vicecanciller Valeria Csukasi en conferencia de prensa.

“La dificultad era encontrar algún familiar que pudiera responder por ella y dar un poco de contexto de situación. Gracias al seguimiento que hubo en redes y al impacto que generó en la gente, eso permitió encontrar a la madre”, agregó la jerarca.

Csukasi precisó que, por el momento, la mujer “no puede interactuar”, lo que impide comprender con claridad cómo llegó a esa localidad o qué circunstancias atravesó. “Ahora estamos un poco más encaminados para solucionar la situación. Es uruguaya. No puede interactuar. Va a depender lo que se hable en estos días con la familia para entender un poco cuál es su situación. La madre estaría acá en Uruguay. Ella está atendida médicamente. Además hay un grupo de uruguayos que se acercaron y están ayudando, nuestro cónsul también está muy presente. Es demasiado precipitado decir qué sucedió porque ella no ha hablado”, concluyó la vicecanciller.