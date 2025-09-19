“¡No puede hacerte esto!”: chofer de discapacitados sorprendido violando a una pasajera

Internacionales

Un hombre de 69 años, identificado como Anthony W. Alcorn, afronta cargos por graves delitos en Dayton, en el estado estadounidense de Ohio.

Según consigna el medio local Dayton Daily News, un tribunal municipal de la ciudad le imputó cargos por secuestro, violación e "imposición sexual" grave a persona vulnerable, acusaciones de las que el reo se declaró inocente.

Alcorn llevaba ocho años trabajando como chofer para Graceworks Lutheran Services, una organización dedicada a brindar apoyo a personas con discapacidad física o mental.

El martes, Alcorn trasladaba en una camioneta de la empresa a una mujer con trastornos de desarrollo mental y que requiere asistencia las 24 horas. Durante el recorrido, el conductor se desvió a un callejón, llevó a la pasajera a la caja del vehículo y abusó de ella.

Un transeúnte que pasaba por el lugar notó que algo no estaba bien y grabó la escena, filmación que servirá como evidencia en el juicio. El testigo expresó que, en un principio, creyó que el trabajador estaba cambiando de pañal a la mujer, pero luego notó lo que en verdad sucedía.

Local man stumbled upon a disturbing situation involving a woman with developmental disabilities.



Authorities say she was under the supervision of Anthony Alcorn at the time of the incident.



Alcorn has been arrested and is charged with 4 felonies.

?? Travis Underwood pic.twitter.com/0JTsNKKUHx — PPV_TAHOE (@newschannelppv) September 19, 2025

“Vi lo que te estaba haciendo, eso no está bien, no puede hacerte eso”, explicó el testigo a la víctima.

La sargento de policía de Dayton, Roberta Bailey, dijo en rueda de prensa que su departamento está al tanto del video que circula en las redes sociales y que los detectives del Centro de Justicia Familiar están investigando.

Alcorn fue puesto en prisión preventiva y su fianza se fijó en $500,000. La próxima audiencia judicial está programada para el 26 de setiembre.

Por su parte, Graceworks Lutheran Services emitió un comunicado en el que informó la desvinculación inmediata del trabajador imputado.

“En Graceworks nos tomamos muy en serio la seguridad, la dignidad y el bienestar de quienes están a nuestro cuidado, y nos comprometemos a tomar todas las medidas necesarias para garantizar que esto siga siendo nuestra máxima prioridad”, expresa la misiva.