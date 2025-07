“No pude ni tocarla”: joven que perdió su embarazo tras ser embestida por conductor ebrio

Judiciales

Valeria Calcaterra, la joven de 22 años que el 15 de marzo perdió su embarazo de ocho meses después de que un hombre alcoholizado la chocara a ella y una menor de ocho años en Punta del Este, pide “justicia” por su caso.

En rueda de prensa consignada por el periodista Kevin Rodríguez, la mujer afirmó que físicamente se recupera “bien”, aunque admitió que lo más difícil tiene que ver con lo emocional.

“Lo que queda, sentimentalmente, que eso creo que va a demorar demasiado de curar, es que todavía no nos acostumbramos a la idea de que ella ya no esté con nosotros”, dijo la joven, visiblemente conmocionada.

Calcaterra dijo que se enteró de que hija había fallecido cuando despertó del CTI. “No pude llegar ni siquiera a conocerla ni tocarla ni poder despedirme de ella como debía”, lamentó la joven.

La mujer dijo que su pareja y su familia llegaron a tener un momento con la bebé. “Eso es lo que me consuela: sé que recibió el amor que teníamos para darle, que ella estaba consciente, donde quiera que esté, de que iba a tener mucho amor de sus padres, de sus abuelas, de su familia que la esperaba con muchas ansias”, expresó Calcaterra.

“Estábamos en el último mes de embarazo. La verdad que no tengo palabras para explicar lo que siento porque todavía ni yo sé cómo afrontarlo. Día a día me levanto y lucho por los que tengo que luchar, pero se hace difícil”, reconoció.

La familia de la bebé fallecida pidió “que se haga Justicia”. “No puede quedar impune, no puede seguir con medidas cautelares. Él tuvo la culpa, él iba con alcohol en la sangre y así no se debería manejar”, dijo Calcaterra.

El hombre de 45 años que embistió a la pareja fue imputado el pasado 19 de marzo, después de que la fiscal de 2° Turno de Maldonado, Jessica Pereira, formalizara la investigación.

Según informó la Fiscalía General de la Nación, el hombre fue imputado por haber cometido “lesiones gravísimas culpables”. El Ministerio Público dispuso un arresto domiciliario total por 120 días, como medida cautelar.