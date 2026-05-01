“No podemos encarar relaciones laborales con lógica de los años 60”, dice Partido Nacional

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En el marco de un nuevo Día de los Trabajadores, el Partido Nacional (PN) emitió una declaración en la que destaca el rol de los trabajadores y detalla los desafíos actuales.

En el comunicado, el directorio blanco afirma que los trabajadores son parte “esencial del desarrollo nacional”. “Su esfuerzo cotidiano, su capacidad, su compromiso y su talento son la base sobre la cual se construye una sociedad más próspera, más equitativa y con mayores oportunidades para todos”, agregan.

En este 1° de mayo, los nacionalistas reafirmaron su convicción con el “trabajo digno”. Además, destacaron la labor de las personas que impulsan la “promoción de condiciones que impulsen el crecimiento y la justicia social”.

“Asumimos nuestro compromiso político de contribuir en la generación de oportunidades para los jóvenes, para las mujeres, para quienes emprenden, innoven y para quienes necesitan volver a insertarse en un mercado de trabajo en permanente transformación”, detalla la declaración.

En la misma línea, el PN asegura que el país debe avanzar en una “estrategia clara y sostenida de inserción inteligente en la economía global, apostando a una apertura responsable”. Agregan que un punto “fundamental” es atraer inversiones “de calidad”, además de “potenciar la exportación de conocimiento y valor agregado, fortalecer nuestras capacidades productivas y tecnológicas, con una visión de desarrollo sostenible e inclusivo que proyecte al país hacia el futuro”.

Por otro lado, la declaración advierte sobre el impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral: “En estos tiempos donde los puestos de trabajo están puestos en jaque por la inteligencia artificial, no podemos encarar las relaciones laborales con lógica de los años 60 de lucha de clase, la solución no está en volver más rígidas las relaciones laborales, sino en buscar soluciones creativas y de consenso para adaptarse a las nuevas realidades”.

Por último, afirman que las condiciones laborales dependerán de la capacidad colectiva de los partidos políticos, que deberán buscar un “modelo donde la colaboración, la estabilidad de las reglas de juego y la innovación sean los pilares de un desarrollo más justo, inclusivo y sostenible”.