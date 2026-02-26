“No paren de tener actividad física”: los consejos de Sanguinetti para transitar la vejez

Locales

El expresidente de la República Julio María Sanguinetti sigue teniendo una vida social y laboral activa a sus 90 años. Sobre cómo está transitando estos últimos años, habló con el medio argentino La Voz del Interior, en una entrevista cuyos fragmentos tuvieron repercusión en las últimas horas en las redes sociales.

El exjerarca recordó que un “colega” le preguntó sobre la muerte y él contestó, entre risas, que “no tiene tiempo” para pensar en ello. “Tengo mucho trabajo; trabajo todo el día. Yo diría que soy, por el momento, un buen resultado de la ciencia y de una razonable conducta”, comentó.

“Me gusta el vino, pero no me excedo. Soy de origen italiano, me gustan los ravioles. Hoy hay una generación de gente de mi edad que está activa, pero es evidente que han cambiado las edades para todos, y yo diría que para bien”, agregó.

Sobre este último aspecto, Sanguinetti dijo que se “hubiera reído” si a los 40 años le decían que viviría hasta los 90: “Un señor de 70 años ya era un viejo viejo e irremediable, y los de 80 eran una fantasía”.

“Me siento bien porque trabajo mucho y trabajo mucho porque me siento bien. Eso sí, ese consejo se lo doy a todos: no paren de tener actividad, y no paren de tener actividad física, porque a los 80 no se empieza. Sin duda, a los 50, no a los 65, porque te va a venir el viejazo. Y, luego, la cabeza funcionando”, comentó.

Además, cuestionó a la gente que “espera” jubilarse. “¿Para qué? ¿Qué vas a hacer de jubilado? ‘No, para disfrutar…’. ¿Y qué querés disfrutar de la jubilación? Te van a mandar a cuidar a los nietos y al supermercado; a la vuelta te vas a pelear porque trajiste el yogur equivocado. No, inventate otra vida”, finalizó.

