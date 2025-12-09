Política

“No parece que tenga entidad como para echar a un legislador”: Sapolinski sobre caso Ojeda

El abogado especializado en derecho constitucional Jaime Sapolinski, elevó un informe tras un pedido del senador del Partido Colorado Andrés Ojeda al ser denunciado por presuntamente violar el artículo 124 de la Constitución.

Este martes se confirmó que la acusación va a ser analizada en la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores, lo que generó críticas de legisladores del Partido Nacional.

En diálogo con Montevideo Portal, Sapolinski aseguró que el accionar del senador colorado, a quien se lo cuestiona por haber firmado un escrito, “parecería no tener demasiada trascendencia como para volcar la decisión de 70 mil ciudadanos que lo votaron”.

El constitucionalista analizó que la versión que ha trascendido es que las sanciones que menciona la Constitución sean aplicadas automáticamente, pero que —según su opinión— en este caso se debería aplicar el artículo 115, por lo que se tomaría la decisión con una votación en el Senado.

El mencionado artículo menciona lo siguiente: “Cada cámara puede corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el desempeño de sus funciones y hasta suspenderlo en el ejercicio de las mismas, por dos tercios de votos del total de sus componentes. Por igual número de votos podrá removerlo por imposibilidad física o incapacidad mental superviniente a su incorporación, o por actos de conducta que le hicieren indigno de su cargo, después de su proclamación. Bastará la mayoría de votos de presentes para admitir las renuncias voluntarias”.

“No parece ser una cosa que tenga entidad suficiente como para echar a un legislador”, reafirmó Sapolinski.

“Si un legislador tiene un hijo o un nieto, al que quiere anotar en la enseñanza pública, ¿va a perder el cargo por eso? parecería que no, tampoco tendría el más mínimo sentido”, sentenció.

Ojeda afronta una denuncia por una presunta violación del artículo 124 de la Constitución, presentada por Juan Esequiel Ibarra, convencional nacional del Partido Colorado.

