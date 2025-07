“No necesitamos vivir en forma de revancha”: Valentina dos Santos en asunción en Artigas

Política

El nacionalista Emiliano Soravilla asumió como el intendente de Artigas y lo hizo en un acto acompañado de la nueva secretaria general de la Intendencia, la exdiputada Valentina dos Santos Caram, que fue condenada en el marco del escándalo en la comuna ocurrida durante la gestión de su tío Pablo Caram.

En su discurso, Soravilla enfatizó en continuar con el legado de los Caram en Artigas y destacó la figura de Dos Santos dentro del departamento.

Cuando le tocó hablar, Dos Santos le agradeció a Soravilla “por la confianza”, al igual que a sus compañeros de la agrupación Artigas Adelante.

También dio las gracias por “trabajar en lo más lindo que hay”, que, según dijo, es trabajar en su departamento.

“Agradecer a mi pueblo, al pueblo de Artigas, que nos da nuevamente la oportunidad de seguir trabajando por ustedes. No hay responsabilidad más linda, honor más grande, ni nada más hermoso que trabajar por mi pueblo”, destacó.

Asimismo, indicó que “nuevamente” está en la Intendencia de Artigas “gracias” a su “pueblo”. “A un pueblo que sabe lo que hicimos, que sabe lo que hacemos y que sabe lo que podemos hacer. Y que, sobre todo, sabe lo que somos”, completó.

“He tenido la posibilidad y el honor de tener varios cargos de diferentes responsabilidades. En todos he dedicado lo mejor de mí: mi mayor esfuerzo y trabajo. Con el ejemplo que me ha dado mi familia, el amor de mi familia y de mi pueblo”, manifestó con la voz quebrada.

A partir de allí comenzó a llorar, pero siguió hablando. “De todas y cada una de esas experiencias que he tenido, de las buenas, y de las no tan buenas, aprendí mucho. Y siempre he tratado y voy a seguir dando lo mejor de mí”, expresó.

“En estos tiempos en los que todos los partidos hemos tenido la posibilidad de estar, todos han tenido la oportunidad de hacer. La ciudadanía espera de todos y de cada uno de nosotros que estemos a la altura de las necesidades de nuestro departamento. Y nuestro departamento no necesita seguir comparándose, no necesita vivir en términos de revancha ni de divisiones”, apuntó.

Luego consideró que “el departamento es uno, su gente es única” y que todos quieren “lo mejor” para Artigas.

“Se ha hecho mucho, pero falta. Por eso, son tiempos que nos exigen más esfuerzo, más trabajo, mejor administración y más trabajo en equipo. No son ahora los momentos y, además, Emiliano lo hizo muy bien el definir a grandes rasgos nuestro trabajo y lo que vamos a hacer”, agregó.

Dos Santos aludió al “compromiso” que “sabe la gente” que asumió “con el intendente Pablo Caram” en el período anterior. “Asumimos una responsabilidad de muchas obras, de cambiar la cara de la ciudad, de cambiar la infraestructura. Y vamos a seguir en ese camino”, sumó.

En este sentido, reiteró “el compromiso que tenemos de asfaltar el 100% de las calles de Artigas” e hizo una referencia a su programa Vale Entender cuando mencionó el apoyo a los emprendedores desde la Intendencia de Artigas.

“Queremos trabajar en conjunto con el gobierno nacional, es necesario hacerlo. Queremos trabajar con los planes que tengan para Artigas y su región”, subrayó.

También habló de la intención de “trabajar con los representantes nacionales”, los diputados por Artigas de esta legislatura: la música de su sector, que entró en el lugar de Soravilla, Miriam Britos, y el legislador frenteamplista norteño Nicolás Lorenzo.

“He elegido esta actividad para poder hacer las cosas por la gente. Para poder trabajar por mi departamento. He elegido este hermoso departamento para vivir y que no sea un lugar donde solamente crezcan mis sueños, sino lo más hermoso que me ha dado la vida que es mi hijo y el cariño de la gente”, expresó.

“Esta no es una etapa más, no es una continuidad más de un gobierno departamental. Este es un gran desafío que tenemos de crecer juntos, de pensar juntos en un Artigas hacia adelante; de poner a Artigas donde debe estar. Porque nuestra gente, nuestros hijos, se lo merecen. Porque nuestros sueños no pueden transformarse en necesidades eternas”, culminó.