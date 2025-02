“No me lo esperaba pero estoy impecable”: habló Betito Suárez tras ser baleado en el Cerro

Policiales

El líder narco Alberto Betito Suárez habló luego de ser baleado en el Cerro en la noche de este miércoles 19 de febrero. Tras el ataque, fue trasladado al Hospital Maciel, de donde se fue luego de ser operado por varios disparos que había recibido.

El hombre narró cómo se dio el ataque. “Me invitaron unos conocidos a hacer en un medio tanque un cacho de asado con un chorizo y estábamos haciéndolo y, de repente, vino una moto y tiró unos tiros y ta”, comenzó Suárez al ser entrevistado por Subrayado (Canal 10).

“Paré un taxi que venía ahí, me subí y fui al hospital”, sumó y contó que nunca perdió el conocimiento. “Estoy impecable, mirá cómo estoy”, resaltó.

Asimismo, afirmó que no reconoció a sus atacantes, porque estaban en un lugar de “pasada”.

“No me lo esperaba. ¿Viste el dicho que dice: ‘El que nada debe, nada teme’? Si no, yo estoy preparado ahí, no me esperaba una cosa de esas”, reveló.

En cuanto a la atención en los hospitales públicos declaró que lo “operaron bien de bien”.

Pero, según afirmó, la razón por la que se fue del lugar es porque “estaba medio incómodo ahí”. “Me hicieron todo lo que me tenían que hacer y estoy bien”, amplió.

Por último, contó que en el hospital la Policía no le tomó declaración. “Me llamaron [de la Policía], me preguntaron: ‘¿Dónde estás?’. Les dije que acá y me preguntaron si podían venir. Vinieron a casa y me tomaron declaración”, narró.

