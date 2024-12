“No me convence que sea mes a mes”, dijo Orsi sobre ajustes en precios de combustibles

Economía

El presidente electo, Yamandú Orsi, se refirió hoy a la decisión que tomó el Poder Ejecutivo de ajuste del precio de combustibles de forma mensual.

Aunque la ley de urgente consideración (LUC) estableció que los precios de la nafta y del gasoil, entre otros hidrocarburos, deberán ser actualizados “con una periodicidad no mayor a 60 días” —previo informe preceptivo de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea)—, el gobierno definió como política pública ajustar e informar cada mes.

Aunque es el Ejecutivo el que toma la decisión final sobre el precio máximo de venta al público (PVP) de los combustibles, se toma como insumo el Precio por Paridad de Importación (PPI) calculado por la Ursea que toma como referencia el precio del galón de gasolina en el Golfo de México.

Consultado sobre este tema, el presidente electo marcó que “todavía no se han nombrado los ministerios, por lo tanto, tampoco los responsables de los entes autónomos” y servicios descentralizados.

“Del tema combustible ya se ha hablado mucho, va bastante más allá de la voluntad nuestra, porque el mundo es muy cambiante. Hay que tener mucho cuidado de que los avatares de los problemas que el mundo tiene no nos golpeen de manera desagradable. Un conflicto armado a veces te genera una suba en el precio y por eso siempre está el Estado y Ancap para contener y amortiguar. Históricamente todos los partidos y todos los gobiernos han resuelto eso. Esa va a ser la línea. No me convence mucho que sea mes a mes. Genera mucha incertidumbre y a mí me gusta la certeza. Que cuando alguien invierta sepa que dentro de tres o cuatro meses la realidad va a ser esta, pero veremos cuando tengamos los equipos armados”, añadió.

