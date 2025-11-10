“No logro acostumbrarme”: Florencia Astori a dos años de la muerte de su padre Danilo

Política

A dos años de la muerte del exvicepresidente Danilo Astori, su hija Florencia, también dirigente del Frente Amplio, escribió un sentido mensaje en sus redes sociales para homenajearlo.

“Dos años, mi viejo querido, desde tu partida física, a la que todavía no logro acostumbrarme. Me dijeron que, con el tiempo, todo se acomoda. Los días, los recuerdos, incluso la ausencia. Pero yo creo que hay algunos vacíos que difícilmente se ordenan, solo se aprenden a llevar”, comenzó la diputada suplente.

Astori dijo que intenta aferrarse “a lo mucho” que su padre dejó. “Tu mirada profunda, tu pensamiento generoso y tu obstinada fe en el poder transformador de las ideas, aun cuando el mundo parece torcerse. Te extrañamos todos los días”, escribió la exdirectora de Diversidad de la Intendencia de Montevideo.

Desde Juventud Seregnista también homenajearon al exministro de Economía y Finanzas. “Hace dos años nos dejó Danilo; el primero de los seregnistas, ejemplo de ética, serenidad y compromiso con el país”, escribió la agrupación, que sostuvo que “el legado Astorista sigue vivo”.

El pasado 10 de noviembre de 2023, Astori falleció a los 83 años. El fundador de Asamblea Uruguay y exsenador fue, además, uno de los máximos referentes del Frente Amplio por años. Astori fue el responsable de la línea económica durante los tres gobiernos de la fuerza política.

El contador estaba internado en la mutualista Casmu, donde había sido ingresado a fines de octubre de ese año por insuficiencia respiratoria.

Fue dos veces ministro de Economía, primero entre 2005 y 2008, en el primer gobierno del Frente Amplio, y después entre 2015 y 2020, durante la segunda administración de Tabaré Vázquez.

Entre 2010 y 2015 fue vicepresidente de la República en el gobierno de José Mujica, tras competir en las internas de 2009 y luego ser su compañero de fórmula.

Fue el principal impulsor de la reforma tributaria de 2007. Además, apoyó la reforma electoral de 1996, que instauró el balotaje. Astori asumió en 1973 como el decano más joven de la historia de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República, lugar que retomó en 1985 tras la vuelta de la democracia. Estuvo en el cargo hasta 1989, cuando fue por primera vez candidato a vicepresidente, en ese caso como compañero de fórmula del general Liber Seregni, fundador del Frente Amplio.

En esa ocasión, además, fue el primer candidato de todas las listas de la fuerza política al Senado.

Astori cursó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio y Liceo San Francisco de Sales, más conocido como Maturana. En 1958 ingresó a la Facultad de Economía de la Universidad de la República para egresar en 1963 como contador público —economista, según reseña el sitio web de la Facultad—.

En el centro de estudios terciario, se graduó con la tesis titulada Vinculación entre educación y desarrollo económico y social, realizada en coautoría con Alberto Couriel, José Santías y Ricardo Zerbino.