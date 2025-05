“No les daré la oportunidad”: la solución que diputada del MPP aplicó para insultos en X

Política

El pasado 15 de febrero, cuando asumió una nueva legislatura tras las elecciones nacionales de octubre de 2024, Julieta Sierra era la diputada más joven del Movimiento de Participación Popular (MPP).

Desde antes de convertirse en legisladora, Sierra fue una militante activa en redes sociales, donde comparte sus puntos de vista y opiniones. Sin embargo, la diputada hizo un descargo y explicó por qué bloqueó los comentarios de sus publicaciones.

“La mayoría son desde un ‘zurda hija de puta’, ‘te voy a romper el orto’, hasta deseos de que sea violada; pueden buscarlos. Para mí eso no tiene nada que ver con la libertad de expresión, que es lo primero que se critica cuando no permito que se responda”, escribió en su cuenta de X.

De ese modo, la joven dio una solución a otros internautas: “Pueden citar los tuits si les interesa responder, así queda bien claro en sus muros lo que opinan, no hay drama; además lo puede leer cualquiera que entra a los citados”.

“También mandarme mensajes privados (los tengo abiertos para cualquiera), pero yo no les daré la oportunidad de que me respondan cualquier ordinariez bajo el argumento de que soy una persona pública”, dijo Sierra.

La diputada sostuvo que no se queda “solo con los que dan para adelante”. “De hecho, no pueden comentar ni ellos”, especificó.

“Con personas que no piensan como yo, comparto y discuto absolutamente todos los días. Ojalá lo entiendan quienes lo cuestionan en la buena y, si no, no puedo hacer nada. Les mando un beso”, concluyó la legisladora del MPP.