“No le saco el bulto”: la respuesta de Juan Castillo sobre si sería ministro de Trabajo

El secretario general del Partido Comunista de Uruguay, Juan Castillo, le abrió la puerta a ser designado Ministerio de Trabajo y Seguridad Social del gobierno de Yamandú Orsi, luego de que su nombre empezara a posicionarse en la interna frenteamplista como una posibilidad para ese cargo tras el triunfo en el balotaje del domingo 24.

Castillo manifestó en La entrevista de Canal 5 que no tuvo de momento ningún ofrecimiento formal, aunque reconoció que su nombre está en la consideración general. Al mismo tiempo, admitió que tiene “expectativa” de tener una responsabilidad de gobierno y que, si le plantean que sea ministro, no esquivaría el desafío.

“Yo sé que se está comentando eso. Circulan tantas placas de WhatsApp, con tanta cantidad de nombres, que en alguna me toca. Y tengo determinada expectativa de que así ocurra, de tener una responsabilidad de esas”, dijo primero.

“Si creen que para eso puedo ser útil y servir, yo no le saco el bulto”, señaló Castillo después, ante la repregunta de si aceptaría ser ministro.

“A mí me gusta la negociación colectiva, me gusta resolver conflictos, me gusta buscar la forma de que los trabajadores puedan vivir mejor y que se respeten más los derechos. Me gusta al mismo tiempo hacerlo defendiendo a la industria nacional. Pero hay una forma más equitativa para hacerlo, y yo estoy dispuesto a cumplir con lo que dice el programa del Frente Amplio”, apuntó en diálogo con los Medios Públicos.

Castillo fue por años un referente del Pit-Cnt y durante el segundo gobierno de Tabaré Vázquez fue director nacional de Trabajo. También fue vicepresidente del Frente Amplio y senador por el PCU.

El dirigente comunista fue consultado sobre críticas de empresarios por su eventual designación.

“Lo raro sería que fuera al revés. Pero el presidente de la Cámara de Industrias [Fernando Pache], que no tengo el gusto de conocerlo, pero que hizo declaraciones en contra mío, tiene que pisar los pies sobre la tierra. Y es que la ciudadanía eligió este gobierno del Frente Amplio. Y tenemos un programa de gobierno que habla de volver a recuperar un Uruguay más justo, más equitativo, con un reparto de la riqueza más solidario”, dijo Castillo.

“Vamos a ver qué es lo que ocurre. Nosotros procuraremos hacerlo de la mejor manera”, concluyó.

Pache había dicho este miércoles a El Observador que la designación del ministro de Trabajo es “clave” para “determinar si se sigue invirtiendo en la industria, si se para y se mira a la región, o si se incentiva la inversión para nuevas instalaciones”.

