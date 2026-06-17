“No le creo mucho al ministro”: Pablo Abdala por decreto que limita venta de balas

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El diputado del Partido Nacional Pablo Abdala se refirió este miércoles al decreto que el ministro del Interior, Carlos Negro, anunció que firmará en los próximos días para regular y limitar la venta de municiones para armas de fuego con el objetivo de reducir la disponibilidad de balas que terminan abasteciendo las armas ilegales utilizadas por delincuentes.

“Yo no le creo mucho al ministro. El ministro viene anunciando este tipo de regulaciones desde hace más de un año”, dijo el legislador blanco en rueda de prensa. En la misma línea, recordó que en 2025, Negro dijo, en su primera comparecencia a la comisión de Seguridad del Senado, que trabajaba en un proyecto de ley para modificar el régimen de la tenencia de armas, algo que hasta el momento no llegó, por lo que el diputado pone en duda si “ese proyecto alguna vez llegará al Parlamento o no”.

Abdala afirmó que el “tema no pasa necesariamente por modificar la legislación vigente”, sino por “combatir la delincuencia y el tráfico de armas”.

Sobre esto último, el blanco sostuvo que, de acuerdo con la información a la que accedió, el Ministerio del Interior atraviesa un proceso de “aquietamiento” en la lucha contra las bandas criminales. En ese sentido, adelantó que este jueves, cuando el ministro Negro vuelva a comparecer ante la Comisión de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Diputados, le consultará específicamente sobre esa situación.

“En términos de los volúmenes de incautación, en los que el Ministerio del Interior venía en un proceso de crecimiento sostenido en cuanto a incautar armas y municiones, en los últimos tiempos los números no le están dando bien al ministerio”, agregó.

Por último señaló: “Si hay que modificar aspectos regulatorios o reglamentarios, estamos dispuestos a considerarlo, yo no digo lo contrario, pero a no creer que la solución al problema viene por allí. La solución es operativa”.