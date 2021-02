"No he visto que los aportes de EdUy21 sean demasiado sustantivos", dijo Olesker

Política

El senador socialista Daniel Olesker dijo que ve "muy mal" la gestión de la pandemia "desde el punto de vista socioeconómico". "Los datos que el propio Ministerio de Economía publica en su web y resumió la ministra (Azucena Arbeleche), que habla de 711 millones de dólares de gasto adicional, lo que significa 1.3 del PBI, nos resulta escaso. Pensemos que el promedio de los países de ingreso medio -no de los desarrollados que fue 8%- de cuánto aumentó el déficit público por la pandemia fue 5,5%. Acá estamos hablando de 1,3%, o sea, la cuarta parte", dijo Olesker en entrevista con César Bianchi en 970 Noticias.

"Creemos que la decisión fue no gastar, la decisión fue no generar políticas públicas contracíclicas. Ahora se está diciendo que se está evaluando un plan de inversiones para el 2021, y llega tarde a mi juicio. O sea que desde el punto de vista socioeconómico la evalúo como una estrategia inadecuada y a contrapelo de la mayoría del mundo, de ingresos similares a los de Uruguay de déficit público similares a los de Uruguay", agregó el legislador frentista.



"Nuestra estimación es que este 1.3% de gasto por pandemia es muy escaso", señaló.

Olesker, que había cuestionado la creación de cargos con salarios altos en educación "que son el pago de favores a EdUy21, que le da letra", como escribió en Twitter, insistió en cuestionar la disolución de los consejos desconcentrados en 970 Universal. "Se crea el cargo de dirección de gestión educativa y de director de gestión institucional. Se sustituyen cargos de 101.000 pesos por cargos de 161.000 pesos. Dos cargos ejecutivos van a ganar más que los consejeros de la educación. Me parece que está mal que en un contexto de restricciones salariales se aumenten salarios y se generen cargos que van a estar por encima de quienes los mandan. Y ambos vienen de EdUy21", dijo Olesker.



"Me sorprendió la noticia de disolución de EdUy21, porque no se sienten representados por las políticas educativas. Muchas de las cosas que plantean, la política educativa y lo que planteó el ministro (Da Silveira) cuando vino a sala tienen que ver con documentos elaborados por este grupo. Pero bueno, cada uno es consciente del lugar que ocupa y del think tank del que participan", dijo. Bianchi le preguntó si le parecía una buena o una mala noticia la novedad de EdUy21. "No he visto que sus aportes sean demasiado sustantivos... Han generado condiciones de un modelo educativo que yo no comparto. Las autonomías de los centros educativos", señaló, a modo de ejemplo.



Olesker cargó también contra la LUC y dijo que es "muy optimista" respecto a conseguir las firmas para impulsar el referéndum contra 135 artículos de la ley, y derogarlos. "Significan una marcha atrás muy grande, en tres aspectos sustantivos: en los derechos (sobre todo en seguridad y mayor discrecionalidad en el accionar policial), en los temas de participación del Estado. A pesar de lo que se logró evitar en Ancap y Antel hay una tendencia fuerte a desestatizar la protección económica y social. Y en tercer lugar, porque tienden a concentrar poder e ingresos, por ejemplo, en la educación o con la regla fiscal", afirmó. "Vamos a recoger firmas en un semestre donde ya se van a ir notando los efectos de la LUC", agregó el senador.