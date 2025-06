“No he comido nada”: Díaz Ayuso imitó frase de Pedro Sánchez y se volvió viral

Internacionales

Isabel Díaz Ayuso, vicepresidenta de la Comunidad de Madrid, se volvió viral después de haber imitado al presidente de España, Pedro Sánchez.

El pasado lunes 16, el mandatario español comenzó una conferencia de prensa de un modo particular. “Son las cinco. No he comido. Creo que también es importante y me gustaría acabar con ello, con esta comparecencia”, expresó el español después de aclarar los audios con José Luis Ábalos y Santos Cerdán en el cao Kolos, que investiga presunta corrupción.

En tanto, Ayuso comenzó su intervención en el Pleno de la Asamblea de Madrid ironizando los dichos de Sánchez. “Es la una del mediodía y no he comido nada”, dijo la política española y la sala se llenó de risas y aplausos.

El escándalo de corrupción que salpica al partido socialista en España, y que este jueves se extendió a un gobierno regional, alimenta la inquietud de los socios políticos de Sánchez, mientras el Gobierno insiste en que tiene intención de agotar la legislatura, en 2027.

Un informe de la Guardia Civil que involucra al exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán -uno de los hombres de confianza de Sánchez- en un presunto cobro de comisiones, estrecha el cerco sobre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), ya tocado por el caso de corrupción que alcanzó al también exresponsable de Organización y exministro José Luis Ábalos y a su asesor Koldo García.

El caso ha alcanzando ya a la región de Navarra (noreste), gobernada por los socialistas, tras la renuncia de un alto cargo local por sus vínculos con Cerdán y sus supuestas prácticas corruptas en las adjudicaciones de obra pública.

El principal partido de la oposición, el conservador Partido Popular (PP) parece convencido de que el escándalo puede acabar con la legislatura. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, describe al PSOE como un partido “en fase de destrucción” y considera la situación como un “volcán” mayor que los “brotes o episodios agudos de corrupción” antes vividos.

Con información de EFE