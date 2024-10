“No hay refugio para los delincuentes”, dijo Martinelli tras imputación de Loly Suárez

El ministro del Interior Nicolás Martinelli se refirió a la imputación de la líder del clan familiar de los Suárez, Sandra Lorena Suárez Correa, conocida como Loly, ocurrida el pasado viernes. “Con este gobierno, no hay refugio para los delincuentes”, aseveró el jerarca a través de X.

“Los vamos a buscar hasta en el último rincón, y los vamos a encontrar. Aquí, el miedo es para ellos, no para los ciudadanos. No vamos a parar hasta atraparlos a todos”, sentenció el secretario de Estado.

Tal como informáramos, la mujer fue imputada por negociación de estupefacientes y se le dispuso prisión preventiva hasta el 25 de abril del año que viene. “Tiene una participación en esa zona muy conocida”, dijo respecto de Loly Suárez el jefe de Policía de Montevideo, Mario D’Elía.

A su vez, el Ministerio del Interior también informó de la detención de Diego Fernández Albín, otro líder de una banda narco del Cerro, el mismo barrio que los Suárez.

“Las investigación llevada adelante por la Brigada Departamental Antidrogas de la Jefatura de Montevideo, culminó con varios allanamientos donde se detuvo a estas personas y se incautó drogas, armas y dinero”, reza el tuit de la cartera.

