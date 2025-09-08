Locales

“No hay palabras”: colectivo vuelve a movilizarse por asesinato de Alfonsina y Francisco

El colectivo Diez de cada diez llamó a concentrarse este lunes a las 18:30 en la plaza Libertad ante el asesinato de Alfonsina, de 2 años, y Francisco, de 6, en manos de su padre, Andrés Morosini.

La organización afirmó que continúa “en estado de emergencia”. “No hay palabras que describan tanta violencia extrema basada en género”, expresaron desde Diez de cada diez y lamentaron la muerte de los niños.

Desde la organización afirman que la “violencia ejercida contra las infancias es una emergencia nacional”.

De ese modo, Diez de cada diez hará una acción como parte de su movilización, en la que utilizará “manta isotérmica, también denominada manta de emergencia o manta de supervivencia es una manta de plástico plateado y dorado”.

“Se suele utilizar en caso de catástrofes. Este elemento se convierte en parte del lenguaje de esta acción que será un refugio temporal que es urgente se convierta en protección estructural”, indicaron.